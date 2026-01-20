スポニチ

　BOATRACE振興会は20日、篠崎仁志（38＝福岡）を「ゴールデンレーサー賞」に認定したと発表した。

　篠崎は17日の芦屋G1・73周年記念で優勝戦に進出してBOATRACE振興会会長賞メダルを獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準

1＝BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得

2＝GRANDE5優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得

　をともに達成した。

　BOATRACE振興会は19日に篠崎が認定基準の3＝「ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者」に該当すると判断し、認定基準全てを満たすことから15人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定することを決定した。

　篠崎の兄・元志（39＝福岡）は2023年3月21日に12人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定されていて、兄弟そろっての同賞受賞は史上初となる。

　表彰は後日、実施する。

【ゴールデンレーサー】

第1号　白井　英治（49＝山口）

第2号　峰　　竜太（40＝佐賀）

第3号　菊地　孝平（47＝静岡）

第4号　井口　佳典（48＝三重）

第5号　桐生　順平（39＝埼玉）

第6号　瓜生　正義（49＝福岡）

第7号　毒島　　誠（42＝群馬）

第8号　平本　真之（41＝愛知）

第9号　茅原　悠紀（38＝岡山）

第10号　石野　貴之（43＝大阪）

第11号　馬場　貴也（41＝滋賀）

第12号　篠崎　元志（39＝福岡）

第13号　吉川　元浩（53＝兵庫）

第14号　中島　孝平（46＝福井）

第15号　篠崎　仁志（38＝福岡）