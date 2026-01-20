BOATRACE振興会は20日、篠崎仁志（38＝福岡）を「ゴールデンレーサー賞」に認定したと発表した。

篠崎は17日の芦屋G1・73周年記念で優勝戦に進出してBOATRACE振興会会長賞メダルを獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準

1＝BOATRACE振興会会長賞メダルを24個以上獲得

2＝GRANDE5優勝戦におけるBOATRACE振興会会長賞の1着から3着までのメダルを3個以上獲得

をともに達成した。

BOATRACE振興会は19日に篠崎が認定基準の3＝「ゴールデンレーサーとして適切な品格を保ち、他の模範となっている者」に該当すると判断し、認定基準全てを満たすことから15人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定することを決定した。

篠崎の兄・元志（39＝福岡）は2023年3月21日に12人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定されていて、兄弟そろっての同賞受賞は史上初となる。

表彰は後日、実施する。

【ゴールデンレーサー】

第1号 白井 英治（49＝山口）

第2号 峰 竜太（40＝佐賀）

第3号 菊地 孝平（47＝静岡）

第4号 井口 佳典（48＝三重）

第5号 桐生 順平（39＝埼玉）

第6号 瓜生 正義（49＝福岡）

第7号 毒島 誠（42＝群馬）

第8号 平本 真之（41＝愛知）

第9号 茅原 悠紀（38＝岡山）

第10号 石野 貴之（43＝大阪）

第11号 馬場 貴也（41＝滋賀）

第12号 篠崎 元志（39＝福岡）

第13号 吉川 元浩（53＝兵庫）

第14号 中島 孝平（46＝福井）

第15号 篠崎 仁志（38＝福岡）