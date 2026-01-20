Netflixの公式サイトが20日に更新。「六星占術」の創始者・細木数子さん（享年83）の波乱の人生を描いた作品「地獄に堕ちるわよ」を、4月27日に世界独占配信すると発表した。

あわせてティザー予告編も公開。「全て先生の占いのおかげです。私にとって細木先生は神様みたいな人です」と感謝する女性や「そんなの全部ウソに決まってるじゃん」と発言する男性も。また、細木さん役を演じた女優・戸田恵梨香が1万円札を燃やしながら「あんた、地獄に堕ちるわよ」と決めゼリフを放つ場面もあった。

この発表を受けて、細木さんの娘で、継承者となったかおりさんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「ついに配信日が決まった。複雑な思いではあるけど、楽しみでもある」とコメントした。

かおりさんは昨年9月にもYouTube動画で「自分の母がダークヒーローって、どうなんですかって…」と複雑な感情を抱いたと吐露。「2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって。だけど細かいことは知らない」といい「私たちには“やめてください”っていう権限がないから。“フィクションですから”って言われたら、そうですか…って」と明かしていた。