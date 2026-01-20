【牛角】2178円の焼肉セット、酒飲みなら超お得！平日限定、2時間飲み放題＆無限枝豆付き。

牛角は、2026年1月21日から、平日限定のグランドメニュー「焼肉酒場セット」を販売します。

期間限定で好評、平日限定のグランドメニューに

25年11月に期間限定で販売し、想定の約1.4倍の注文人数を記録したという「焼肉酒場セット」が、いよいよ平日限定のグランドメニューとして登場します。

11月に実施した際の「2時間飲み放題」における飲料の注文数は、1人あたり平均6杯だったそうです。お酒好きの人はこの「焼肉酒場セット」をかなりお得に楽しめるでしょう。

「定番！焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り（黒MIX／白MIX）」の6種の焼肉に、「2時間の飲み放題」と「枝豆食べ放題」を組み合わせたセットです。居酒屋感覚で気軽に立ち寄り、焼肉を"酒のアテ"として楽しめます。

「定番！焼肉盛り」は、ジューシーカルビ・牛ハラミ・豚カルビの3種、「選べるホルモン盛り」は、シマチョウ・豚ハラミ・ぼんちりの3種です。ホルモン盛りは「白MIX」（塩だれ＆にんにくの香り）または「黒MIX」（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）のどちらかを選べます。お肉は全部で約200グラムです。

飲み放題と枝豆食べ放題は120分、ラストオーダーは30分前までとなっています。

価格は2178円。

なお、沖縄県の店舗（13店舗）では実施されません。ほかの地域も、一部の店舗では実施されません。

■未実施の店舗

〈東京〉

八重洲日本橋店、品川店、渋谷店、渋谷3rd店、渋谷道玄坂店、渋谷センター街店、新宿東口店、西新宿店、新宿大ガード店、五反田店

〈神奈川〉

横須賀汐入店

〈大阪〉

イオンモール大日店、なんば道頓堀えびす橋店

また、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店でも販売していません。牛角食べ放題専門店ではラインアップ数や内容が異なります。

そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部