昨年3月、岡山市にある貝殻山で大規模な山林火災が発生しました。

あれからおよそ10か月。焼け跡は今、どうなっているのでしょうか。

火災直後には、周辺道路の一部が通行止めとなり、焼けた道路標識やため池のパイプなど、インフラへの被害も確認されていました。



今年1月、ハイキングコース（遊歩道）の一部の入り口には、まだ立ち入り禁止のコーンや表示などが残っているところもあります。

山はどう変わったのか。生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんが、立ち入り可能なエリアを歩いて確認しました。

山はどう変わった？

──山はどう変わったのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「かつての貝殻山は、植生が密な場所もあり、ハイキングコースがあっても、そこから一歩外れると進むのが難しい場所も多くありました。



火災があった場所は、火災から間もなくは多くの植生が失われ、焼けた植物の灰が舞い上がり、歩くだけで激しい砂ぼこりが立つ状態でしたが、時間の経過とともに灰は落ち着き、ずいぶん歩きやすくなっていました。



現在は、表面が炭化した立木が点在し、岩肌や地面が広く露出した、どこか荒涼とした景色が広がっています。



場所によっては、以前では考えられなかったほど、うっかりすると道を外れてしまうくらいの見通しの良さも感じられます」

生き残った根が生命活動を始める姿も

──回復の兆しもあるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「火災で焼けてしまった山のふもとでは、ケネザサやススキ、サルトリイバラといった植物がまばらに見られました。



一方、被害の大きかった斜面を見上げると、焼けたマツ類やその他の樹木が目立つばかりで、かつて鬱蒼としていた森の面影はほとんどないところもあります。



ただ、一見火災で焼き尽くされ枯死したように見える木の中には、その株元から新芽を伸ばしているものもまばらに見られ、激しい火災の中で地上部の大部分が枯死しても、生き残った根元が新たに生命活動を始めている姿を見ることができます。



また、岩肌や地面、枯死した樹木には植物の種子を含んでいる鳥のフンも確認できることから、鳥が訪れて新しい植物が生えてくる可能性を感じました。



これらも春が訪れて水分を含んで芽吹いてくれば、時間はかかるにせよ生き物の営みが少しずつ戻ってくるきっかけになってくれるでしょう」

再生へ…

──回復にはどのような経過をたどるのでしょうか。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「それでも、自然に植生が回復するには、まだ相当の時間が必要だと感じます。

一般に、ススキやササ類は山火事や野焼きの後に非常に高い再生力を示す植物として知られています。



条件が良ければ、短期間で若芽が一面に広がることも珍しくありません。



しかし、今回の火災後の山肌は、黒く焼けた灰と白っぽく露出した土壌がまだら状に広がり、乾燥した状態が続いています。



この乾燥した地面は少し掘っても水分がないところも多く、植生回復の大きな壁になっているように感じられました。



それでも、地下茎の一部が生き残り、地表の乾燥部分だけが燃えたことで、完全には失われなかった根から新芽が出ている場所もあります。



焼けた灰が養分となり、周囲よりも早く成長している可能性も考えられ、火災から9か月が経過した焼け跡に顔を出す新芽には、植物のしたたかな生命力を実感させられました」

2025年夏の記録的な暑さで乾燥が進んだか

──天候も影響しそうですね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「本来であれば、早ければその年のうちにススキやササがほぼ復活する場所もありますが、2025年の夏は記録的な暑さでした。



火災によって植物が失われたことで地表の乾燥が進み、もともとの水分不足に高温が重なった結果、植物が定着しづらかったのではないかと推察されます。



また、植物の根が枯れたことで斜面の安定性も低下しています。

地面が緩み、落石や土砂崩れが起きやすい状態になっていると感じられ、防災・治山の観点からも引き続き注意が必要な段階です。



ここでひとつ補足しておきたいのが『火入れ（野焼き）』の意義です。

古くから行われてきた野焼きは、ススキが火の後に強力に再生する性質を利用し、他の植物の侵入を防ぎながら良質な草原を維持するための知恵でした。



ただし、山林や原野で管理されずに発生する火災は話が別です。

再生の途中段階では、可燃物の増加など、別のリスクも生じます。



現在は植物が少なく燃えるものも限られていますが、今後ススキやササ類が回復し、それが再び枯れると、非常に燃えやすい環境が形成される可能性があります。

この点は今後の大きな課題となるかもしれません」