TVアニメ第2期の放送が開始され、大きな注目を集めている『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人・作画：アベツカサ／小学館）。内容はもちろんのこと、TVアニメのエンディング映像の美麗さにも注目が集まった。そんななか映像のアニメーションが色鉛筆で描かれていることが明かされ話題となっている。

【画像】全部で何枚……？ 『葬送のフリーレン』2期EDイラスト

エンディング映像を担当したのはアニメーション作家・青梅美芽。自身のSNSにてエンディング映像を色鉛筆で描いたことを発表。青梅の投稿は1.7万以上のいいねとともに、色鉛筆を用いた手描きのイラストによってつくられた映像であることへの驚きの声が寄せられた。

青梅のSNSではエンディング映像の原画も公開。光に照らされたフリーレンの表情や草花のなかで立つフリーレンの姿など、数秒程のワンシーンに対応するイラストが何枚、何十枚も並べられた。1本のアニメーションが非常に多くのイラストで構成されていることが伺える投稿であろう。

またエンディングテーマであるmilet「The Story of Us」のアニメ版CDジャケットも青梅が担当。穏やかな表情のヒンメルと大きな荷物を持つフリーレンが柔らかな描線で表現されている。

ちなみに青梅はアニメ『BanG Dream!』の作中曲「Imprisoned XII」（Ave Mujica）のミュージックビデオのアニメーションや、TVアニメ『ONE PIECE』1129話のワンシーンも担当している。

青梅のSNSでは『葬送のフリーレン』のエンディング映像と同様に「Imprisoned XII」のミュージックビデオで使用されたイラストも投稿されている。1枚一枚のイラストが映像になっていく過程はもちろんのこと、3分程の映像に使われたイラストの総量が伺える写真も投稿された。

鮮やかな映像の背景には、地道で、途方のない制作期間があったことが伺える青梅の投稿の数々。費やした時間や労力の総量が『葬送のフリーレン』のエンディング映像への反響の大きさにつながっているのかもしれない。これからも青梅の筆跡から生まれる美麗な映像に注目したい。

（文=加藤かづき）