（台北中央社）台湾の航空会社、スターラックス（星宇）航空は台中国際空港（中部・台中市）と熊本空港を結ぶ直行便を3月31日に就航させると発表した。週3往復する。台湾中部と熊本を結ぶ唯一の定期便となる。



使用機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席のエアバスA321neo型機。毎週火、金、日に運航する。



同航空の翟健華執行長（CEO）は、熊本は九州の交通の要であり、豊富な自然や文化的資源を有すると紹介。また、日本の半導体産業の重要拠点でもあり、中部科学園区との間で安定したビジネス往来があるとした。



同航空は台中発着の日本路線を相次いで開設しており、すでに神戸、沖縄、高松に就航している他、2月13日には宮古島（下地島）、3月30日には東京（成田）に就航する。今後も利用者のニーズに応じ、就航都市を拡大するとしている。



（余暁涵／編集：名切千絵）