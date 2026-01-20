伊豆・稲取温泉、「雛のつるし飾りまつり」始まる
稲取温泉旅館協同組合は1月20日〜3月31日の期間、「第29回 雛のつるし飾りまつり」を文化公園雛の館、なぶらとと、ふたつぼり、八幡神社（いずれも静岡県賀茂郡東伊豆町）にて開催している。
「雛のつるし飾り」は、ひな祭りのときに雛壇の両脇に手作りの人形をつるすという、伊豆稲取温泉の伝統文化。娘の健やかな成長を願い、思いを人形に込めてひな祭りをお祝いする。
日本三大つるし飾り（福岡県柳川市の「さげもん」、山形県酒田市の「傘福」、静岡県東伊豆町稲取の「雛のつるし飾り」）の1つであるこの飾りを、観光資源としてイベントを開催している。
なお、入場料は文化公園雛の館が500円、なぶらととが100円。ふたつぼりと八幡神社は入場無料。いずれの会場も開催時間は9〜17時で、ふたつぼりは毎週木曜休園、なぶらととは期間中の金土日のみ開館で2月14日〜3月8日は毎日開館する。
素盞鳴（スサノオ）神社では、2月14日〜3月8日の各日10〜15時に、真っすぐに伸びる118段の素盞鳴神社の階段において、雛人形と雛のつるし飾りの展示を行う。雛人形の展示段数は日本一の段数となっており、毎年多くの観光客でにぎわう。
なお、今回の開催では、ペット連れやSNS用にゆっくり撮影したいというニーズに応えて、有料の撮影枠も設けられる。また、入場にあたっては300円を支払う必要があり、料金は施設運営管理の費用となる。
●2026年3月31日まで
「雛のつるし飾り」は、ひな祭りのときに雛壇の両脇に手作りの人形をつるすという、伊豆稲取温泉の伝統文化。娘の健やかな成長を願い、思いを人形に込めてひな祭りをお祝いする。
なお、入場料は文化公園雛の館が500円、なぶらととが100円。ふたつぼりと八幡神社は入場無料。いずれの会場も開催時間は9〜17時で、ふたつぼりは毎週木曜休園、なぶらととは期間中の金土日のみ開館で2月14日〜3月8日は毎日開館する。
素盞鳴（スサノオ）神社では、2月14日〜3月8日の各日10〜15時に、真っすぐに伸びる118段の素盞鳴神社の階段において、雛人形と雛のつるし飾りの展示を行う。雛人形の展示段数は日本一の段数となっており、毎年多くの観光客でにぎわう。
なお、今回の開催では、ペット連れやSNS用にゆっくり撮影したいというニーズに応えて、有料の撮影枠も設けられる。また、入場にあたっては300円を支払う必要があり、料金は施設運営管理の費用となる。