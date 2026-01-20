¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷µÇ°¡ª2·î¡¦3·î¤Ï¡Ö½÷ÀÃµÄåÆÃ½¸¡×
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¤³°¥É¥é¥ÞÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó6ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢2·î¡¦3·î¤Ï¡Ö½÷ÀÃµÄåÆÃ½¸¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦¤ÎÆæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê½÷À¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é ¡Ä
¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡ÙºÇ¿·¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷µÇ°¡ª½÷ÀÃµÄåÆÃ½¸
¡Ø·º»ö¥¢¥Ë¥¿¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É»¦¿Í»ö·ï¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
2021Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Viaplay¡ÊËÌ²¤¡Ë¤äAlibi¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢SBS¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢Disney+¡Ê°ìÉôÃÏ°è¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¥Ó¡¼¥Á¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø·º»ö¥¢¥Ë¥¿¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¸Î¶¿¤Ë½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥¿¡£Â³¤¯¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï»Ò°é¤Æ¤È»º¸å¤¦¤ÄÉÂ¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ö·ï²ò·è¤ËËÛÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°Å¤¯´¨¡¹¤È¤·¤¿É÷·Ê¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËÌ²¤¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¼Á¤Î¹â¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ì¥Ê¤¬¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë40Ç¯Á°¤ÎË½ÎÏ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤È·Ù»¡½ð¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î»ö·ï¤Ï¥¢¥Ë¥¿¤ÎÁÄÊì¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥µ¥ó¥º¡É¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥À¤Ï¡¢¥°¥ì¥é¡¼¥µ¥ó¥º½ð¤ËÅ¾Â°¤·¤Æ¤¤¿¥°¥¹¥Æ¥£¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥¢¥Ë¥¿¤ä¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ë¤ÏÆâÌ©¤ËÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Ë¥¿¤Ï»º¸å¤ÇÀº¿À¤òÉÂ¤ß¡¢¥°¥¹¥Æ¥£¤È¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥é¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¡Ö¥¹¥È¥¥¥ë¥ë¥ó¥¬¡¦¥µ¥¬¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿
¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¡Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿¡Ù¥·¡¼¥º¥ó6
2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¡ú¥·¡¼¥º¥ó1¡õ2¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡Ä2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë6¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡ú¥·¡¼¥º¥ó3¡õ4¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡Ä2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë6¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
¡ú¥·¡¼¥º¥ó5¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡Ä2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë6¡§00¥¹¥¿¡¼¥È
Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¡Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿¡Ù¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤ËËÜ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÊüÁ÷¶ÉFrance TV¤Ë¤Æ2024Ç¯¤ËºÇ¤â¸«¤é¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï140¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á80¡ó°Ê¾å¤Î¹ñ¡¹¤¬¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦Ãæ¤¬Ì´Ãæ¤ÎºîÉÊ¤À¡£
ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÇÏÀÍýÅª¤Ê¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤ÈÃöÆÍÌÔ¿Ê·¿¤ÇÂç¤é¤«¤Ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï¡¢Ä¶¾ï¸½¾Ý¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼öÊª¡¢¿ô³ØÍýÏÀ¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿°Ëâ¤Îµ·¼°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö·ï¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆæ¤á¤¤¤¿»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¤Î»äÀ¸³è¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó5¤Î¥é¥¹¥È¡¢¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥Æ¥Ä¥ª¤Î·ëº§¼°¤ÇÆÇ»¦¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡£¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Îå«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¥Æ¥Ä¥ª¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
»ØÎØ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¿À·ÐºÞ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬Æþ±¡Ãæ¡¢Í©Îî¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ÎÇÛ¿®¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤¬¼«Âð¤ÇÂç¤¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤ÏÉÂ¼¼¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È°ì½ï¤ËÁÜºº¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¶¾ï¸½¾Ý¤ä¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ææ¤ÎÎîÇ½¼Ô¥ª¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬ÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤á¤Ê¤¤¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¡Ê¸½ñ
¡Ø¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÁÜººÆüµ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´6ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡Ù¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ëÌò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¡¼¥é¡¦¥É¥ô¥§¡¼¥ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÁÜººÆüµ¡Ù¤â¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹TF1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÃå¡£
¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤òÁ¾ÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä·Ù´±¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥ï¥È¥½¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ß¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á¾ÁÄÉã¾ù¤ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿äÍýÎÏ¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¡ª¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é3¥õ·î¸å¡£¿È¤Î·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ÆÇ¤Ì³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢Á½ÁÄÉã¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂÍý°å¤Î¸¦½¤À¸¤À¤Ã¤¿¥µ¥ß¡¼¤¬¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥à¥º²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æó¿Í¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Îå«¤Ï¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤êÉü¿¦¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç¥ô¥§¥ë¥Ê¥ó¤Î°äÂÎ¤ËÁø¶ø¡£°äÂÎ¤Ë¤ÏÇ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌÏÃµÏ¿¤«¤éÇ¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢¥·¥ã¥ë¥ê¡¼¤Ï¶á½ê¤Ë½»¤à¥·¥ê¥¨¥ë¤ÎÇ¤ò²¿¼Ô¤«¤¬¶¸¸¤ÉÂ¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤¿¤È¿äÍý¤¹¤ë¡£¥·¥ê¥¨¥ë¤ÏÎø°¦¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Æ¥ª¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ª¤ÏÈà½÷¤È°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤ÎÂç¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë Ê¸½ñ
¡ØIQ160À¶ÁÝ°÷¥â¥ë¥¬¥ó¤ÏÁÜºº¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´8ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¡ú¥·¡¼¥º¥ó4¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¡Ä3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§40¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷
2021Ç¯4·î¤ËTF1¤Ç¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÎßÀÑÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï1150Ëü¿Í¤ò³ÍÆÀ¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¡¢º£¤äÁ´À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï2²¯8000Ëü¿Í°Ê¾å¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡ØIQ160À¶ÁÝ°÷¥â¥ë¥¬¥ó¤ÏÁÜºº¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ù¡£¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤â¹¥Ä´¤ÊËÜºî¤¬¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£2025Ç¯¤ËËÜ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó5¤òÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡£
°éµÙÌÀ¤±¤Î¥«¥é¥Ç¥Ã¥¯¤È¥â¥ë¥¬¥ó¡£Æó¿Í¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»¦¤µ¤ì¤¿¾®ÇäÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Î¼«Âð¤À¤Ã¤¿¡£Èï³²¼Ô¤Ë¤ÏÆ±Î½¤¿¤Á¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¤Î½êºß¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»ö·ï¤ÏÁÜºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢Éü¿¦Æü¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢À¸¸å3¥õ·î¤ÎÂ©»Ò¥ì¥ª¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤ò¼êÇÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥ª¤Ï¥Æ¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²ÈÂ²¤Î´Ö¤Ç¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¤ÎÊìÆý¤ÏÊ®¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØIQ160À¶ÁÝ°÷¥â¥ë¥¬¥ó¤ÏÁÜºº¥³¥ó
¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»ö·ïÊí¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ÊÁ´7ÏÃ¡¿»úËëÈÇ¡Ë
¹üÆ¡ÉÊ¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¥¸¡¼¥ó¤¬¹üÆ¡ÉÊ¤ä¸ÅÈþ½ÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤Ç¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄ®¥µ¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î»¦¿Í»ö·ï¤äÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥Þ¥À¥à¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»ö·ïÊí¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¡È¡ØÀ¾ÍÎ¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯´ÕÄê²ñ¡Ù¡ÊBBC¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢NHK¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡Ü¡Ø¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¡¼·ÙÉô¡Ù¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¸¡¼¥ó¤È¥É¥à¤Îå«¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄ®¥µ¥ó¡¦¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡½ðÄ¹¥«¥í¥ó¤ÎºÊ¥µ¥é¤¬¼«Âð¤Ç»¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÉÔÃç¤ÏÄ®¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÂè°ìÈ¯¸«¼Ô¤Î¥«¥í¥ó¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡£¥¸¡¼¥ó¤Ï¥«¥í¥ó¤ÎÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥é¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ø¸þ¤«¤¤ÆÈ¼«¤ÎÁÜºº¤ò³«»Ï¡£°ìÊý¡¢¥É¥à¤Î²È¤Ë¤Ï¤ª¤¸¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Â¹¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄ®¤Î¥Ñ¥Ö¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
