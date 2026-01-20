日本代表での活動を本格化！長谷部誠コーチがフランクフルトから“一時離脱”でW杯の準備へ「成長をさらに前進させたい」
６月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、元日本代表MFの長谷部誠氏が日本代表コーチングスタッフとしての活動を強化する。20日、アイントラハト・フランクフルトのリリース「長谷部誠の一時的な不在について」で判明した。
2024年８月からフランクフルトU−21と日本代表コーチを兼任している長谷部氏だが、今後はU−21チームから離脱して日本代表での活動をさらに本格化。並行してDFB（ドイツサッカー連盟）Aライセンス取得に向けた指導者講習を受け、個人としてのステップアップにも励むという。フランクフルトによれば、「カナダ、メキシコ、アメリカで開催される本大会に向けて母国の日本代表と共に準備を進め、実際に大会にも帯同する予定」だ。
長谷部氏はクラブを通じて、以下のようにコメントしている。
「この約１年半、U−21チームと日本代表の両方で非常に貴重な経験を積むことができ、指導者として成長することができました。この成長を、今後半年間、日本代表のコーチングスタッフ、そしてDFB Aライセンスへの参加を通じて、さらに前進させていきたいと考えています。アイントラハト、そして特にU−21のコーチングスタッフの同僚たちがこのような機会を与えてくれたことに、心から感謝しています。これからの挑戦を楽しみにしています」
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【画像】何人知ってる？厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―
