º´µ×´ÖÂç²ð¤¬°¦Ç¥Ä¥Ê¥·¥ã¥Á2É¤¤Î²¼Éß¤¤Ë¡ª¡ÈÇÍÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡×¡Ö»ØÀè¤Î¹õ¥Í¥¤¥ë¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¢£2É¤¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤òµö¤·¤Æº´µ×´Ö¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´Ö¤¬2É¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë»Ñ¤Ê¤Éº´µ×´Ö¤È°¦Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹①～③
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬°¦Ç2É¤¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤Î¾åÈ¾¿È¤È²¼È¾¿È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇ¤¬1É¤¤º¤Ä¾è¤ê¡¢2É¤¤È¤â¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤âº´µ×´ÖÂç²ð¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¡ØÇÍÍ¤Î¥Ù¥Ã¥É¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¡×¡Ö»ØÀè¤Î¹õ¥Í¥¤¥ë¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó°¦Ç¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë°¦Ç²È¤¿¤Á¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£