日経225先物：20日19時＝670円安、5万2130円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比670円安の5万2130円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては861.1円安。出来高は5825枚となっている。
TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.1ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52130 -670 5825
日経225mini 52120 -685 89388
TOPIX先物 3586.5 -35.5 4713
JPX日経400先物 32285 -275 322
グロース指数先物 709 -10 939
東証REIT指数先物 2008.5 -4.5 7
