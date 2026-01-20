　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比670円安の5万2130円と急落。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては861.1円安。出来高は5825枚となっている。

　TOPIX先物期近は3586.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は39.1ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52130　　　　　-670　　　　5825
日経225mini 　　　　　　 52120　　　　　-685　　　 89388
TOPIX先物 　　　　　　　3586.5　　　　 -35.5　　　　4713
JPX日経400先物　　　　　 32285　　　　　-275　　　　 322
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　 -10　　　　 939
東証REIT指数先物　　　　2008.5　　　　　-4.5　　　　　 7

