多様な措置を講じて「両新」政策の効果拡大を図る―中国国家発展改革委

国務院報道弁公室が1月20日に開いた記者会見において、中国国家発展改革委員会資源節約・環境保護司の王善成司長は、「今年の『両新』政策の計画が発表された。この政策の支援範囲、補助金基準、実施の枠組みをさらに適正化し、消費財の買い替えを促進するため、超長期特別国債625億元（約1兆4200億円）の第1弾が速やかに割り当てられた」と語りました。「両新」政策とは、大規模設備の更新と消費財の買い替えを柱とする経済刺激策を指します。

大規模な設備更新の面では、資金使用効率をさらに高め、政策の波及効果を拡大するため、関連部門は今後、申請プロジェクトの投資ハードルをさらに引き下げ、中小企業に対する支援を強化し、政策の優遇対象を拡大します。消費財の買い替え面では、資金配分を適正化し、消費潜在力や政策実施状況などの要素を総合的に考慮し、各地の資金配分規模を合理的に確定します。また、全国統一大市場建設の要求を実行し、自動車の廃車や買い替えの更新、6種類の家電の買い替え、4種類のデジタル・スマート製品の購入に対して、全国範囲で統一された補助金基準を実施する計画です。（提供/CRI）