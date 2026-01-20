高杉真宙、家族とは「助け合い」 自身の家族像を明かす
俳優の高杉真宙、森ガキ侑大監督が20日、都内で行われた映画『架空の犬と嘘をつく猫』大ヒット記念舞台あいさつに登場。昨年12月23日に俳優の波瑠との結婚を発表した高杉だが、自身が思う家族像を明かした。
【集合ショット】ジャケットがお似合いな高杉真宙＆森ガキ侑大監督
本作は、寺地はるな氏の同名小説が原作。脚本を手がけるのは、『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵氏。監督は、『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大氏が務めた。
弟の死をきっかけに現実と向き合えなくなった母を中心に、家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に暮らし続ける羽猫家の約30年の物語。機能不全に陥りながらも、どこか愛おしい家族の姿を描き出す。
家族をテーマにした本作にちなみ、『ご自身にとって家族とは？』という質問に高杉は「無償で助けられる存在。向こうが助けてくれるっていうこともありますし、そういう助け合いの形なのかなと思いますね」と、自身の家族像を明かした。
大ヒット記念ということで、家族からの反響について聞かれた高杉。「僕の家族は感想を伝えてこないタイプで。一切連絡は来ないんですよね（笑）」といい、舞台を見てくれたこともあるというが「『おつかれさまー』で終わりですから」と苦笑い。「『よかったよ』くらいはありますけど、わざわざ連絡をしてるくることがなくて（笑）」と明かしていた。
