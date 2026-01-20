¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Ò¥í¥ß&¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¹çÎ®¤·¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¼Ì¤ë4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥í¥ß&¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¥â¥â¥³¤ÎÉ×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡30ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢26ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢23ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹ºß½»¤Î¼¡ÃË¤È2¿ÍÎ¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦¾®ÎÓÀ¯¿Î¤µ¤ó¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Çµ×¡¹¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¤â¹¡¹¤È¤·¤¿ÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Ò¥í¥ß&¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¹çÎ®¤·¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡¡19Æü¤â¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥ï¥¤È¯¾Í¤ÎÐ§¤Ö¤êÎÁÍý¡Ö¥Ý¥±¥Ü¥¦¥ë¡×¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¾¾ËÜ°ËÂåÉ×ºÊ¤È¹çÎ®¤·¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Î¥¢¤Þ¤Ç¥Ý¥±¥Ü¥¦¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¤¡¡ªÄ¹ÃË¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£UVERworld¤ÎTAKUYA¡ç¤¯¤ó¡ª¡ª¤à¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÌë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥é¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¡¢30Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡ª¹±Îã¥Ò¥í¥ß¤¯¤ó&°ËÂå¤Á¤ã¤ó²ÈÂ²¤È¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡£¥Ò¥í¥ß¤¯¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤´¤Þ¤·¤ª¤ò¥Ñ¥Ñ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤à¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë