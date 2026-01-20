カリナ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/20】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が1月20日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。

◆aespaカリナ、美脚披露


ミラノのプラダ財団 Depositoで開催されたプラダ 2026年秋冬メンズファッションショーに出席していたカリナ。この日は、ミラノの街並みで撮影したと思われるオフショットの数々を投稿し、全身黒の装いでミニスカートからはストッキングを合わせた美しい脚をのぞかせていた。

◆aespaカリナの投稿に反響


この投稿にファンからは「ため息出るほど美しい」「セクシー」「大人っぽい」「スタイル良すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

