aespaカリナ、美脚透けるミニスカ黒ストッキングコーデに絶賛の声「セクシー」「ため息出るほど美しい」
【モデルプレス＝2026/01/20】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が1月20日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】aespaメンバー「セクシー」と話題のミニスカ美脚ショット
ミラノのプラダ財団 Depositoで開催されたプラダ 2026年秋冬メンズファッションショーに出席していたカリナ。この日は、ミラノの街並みで撮影したと思われるオフショットの数々を投稿し、全身黒の装いでミニスカートからはストッキングを合わせた美しい脚をのぞかせていた。
この投稿にファンからは「ため息出るほど美しい」「セクシー」「大人っぽい」「スタイル良すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆aespaカリナ、美脚披露
◆aespaカリナの投稿に反響
