歌い手・きんとき“ソロデビュー1周年”記念ライブ、Leminoで独占生配信決定
【モデルプレス＝2026/01/20】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLemino（R）では、3月20日にオンライン限定で開催される、歌い手・きんときのソロデビュー1周年記念オンラインライブ「きんとき 〜1st Anniversary オンライン LIVE〜」を独占生配信することが決定した。
【写真】まふまふ＆luzさんのコラボ動画
◆きんときソロデビュー1周年記念ライブ、Leminoで独占生配信決定
きんときは、元White Tails（ワイテルズ）メンバー。グループ時代からその高い知性と冷静な判断力で人気を博す一方、歌唱動画で見せる表現力の高さが話題に。2024年以降、音楽活動を本格化させ、その透明感あふれる歌声で歌い手としての新たな地位を築き上げている。そんなきんときの歌い手としてのアーティスト活動“1周年”を記念した、初の有料オンラインライブの開催が決定した。（modelpress編集部）
◆「きんとき 〜1st Anniversary オンライン LIVE〜」配信概要
出演アーティスト：きんとき、SAKU（Gt.）
生配信日時：3月20日（金・祝）開場19：30／開演20：00
見逃し配信日時：3月20日（金・祝）22：30〜3月27日（金）23：59
販売期間：1月18日（日）17：00〜3月27日（金）20：00
