309万回以上再生され12万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫が子守りをしているときの様子。微笑ましいワンシーンに、視聴者からは「ずっと見ていたいです」「こんな日常が幸せすぎてうらやましい」などのコメントが集まっていました。

【動画：赤ちゃんを守るかのように『ぎゅっと抱きしめる猫』…涙が出るほど尊い『子守りの光景』】

赤ちゃんは守るべき存在

Instagramアカウント「Aki | 新米ママパパ」に投稿されたのは、白い毛に黒いぶち模様のある「ゆきみくん」と、赤ちゃんの「あきくん」が一緒に過ごしているときの様子。あきくんはまだ低月齢で、お世話が必要な赤ちゃんです。

おふとんで横になっているあきくんに寄り添っているのがゆきみくん。ゆきみくんはあきくんの首元に腕を沿わせ、ぎゅっと抱きしめるような姿勢だったといいます。まさにあきくんを“守っている”状態だったとのこと。

あきくんは僕の「こぶん」だから

ママさんいわく、あきくんはゆきみくんの弟でもあり「こぶん」でもあるそう。自分の大切な「こぶん」だからこそ、赤ちゃんである今は守るべき存在と認識しているのかもしれませんね。

抱きしめられているあきくんはというと、大きな目をさらに丸くしてされるがままになっていましたが…？ゆきみくんがあきくんのおでこを毛づくろいするように舐め始めると、表情が一変。かなり戸惑った様子だったといいます。

舐められるのは苦手かも

実はあきくん、ゆきみくんに舐められると泣いてしまうこともあるのだとか。猫の舌はザラザラしているので、もしかしたらちょっと痛いのかもしれませんね。とはいえ、ゆきみくんからすればあきくんを大切に思い可愛がっているからこそ。すれ違いを切なく思っているかもしれません。

あきくんが起きているときも寝ているときも寄り添い、しっかりガードしているゆきみくん。あきくんが大きくなっても頼もしいボディガードでいてくれそうですね。きっともう少ししたら、一緒に遊べるようになるはずです。

ゆきみくんの鉄壁なガードを見た視聴者からは、「大切に。大切に。の思いが伝わってきます」「ちゃんと爪でないように、むぎゅってしてるの可愛すぎます」などのコメントも。愛おしさが伝わってくる素敵な投稿でした！

Instagramアカウント「Aki | 新米ママパパ」では、あきくんとゆきみくんの微笑ましい日々が綴られていますよ。あきくんの成長が楽しみです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Aki | 新米ママパパ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。