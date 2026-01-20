

ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−

ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−が、2026年11月に東京・東京国際フォーラム ホールＣ、12月に大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳに続き、長野、静岡、愛知での上演が決定した。

本作は、1976年に作・演出柴田侑宏により宝塚歌劇雪組にて初演。新選組の中でも殆ど語り継がれていない沖田総司の恋に焦点を当て、幕末の京都を舞台に芸妓・玉勇とのつかの間の逢瀬を描いた作品です。その儚く切ない恋物語は好評を博し、以降宝塚歌劇を代表する日本物ミュージカルとなった。

宝塚歌劇の初演より50年となる今年、読売演劇大賞優秀作品賞をはじめ数々の演劇賞に輝く内藤裕子の潤色・演出により新たな舞台作品としてよみがえる。宝塚版初演台本を基に世界観は変えることなく、原作で描かれなかった池田屋事件のエピソードを加え、剣士たちの揺れ動く心情を濃密に掘り下げた本作をお届け。

沖田総司役は、確かな歌唱力と演技力を武器に『ロミオ＆ジュリエット』や『1789 -バスティーユの恋人たち-』で主演を務めるなど数々の作品に出演を重ねている岡宮来夢、総司と心を通わせる芸妓の玉勇役は、『千と千尋の神隠し』や『キングダム』に出演し演技力に定評のある元宝塚歌劇団花組トップ娘役の華優希が務める。

土方歳三役は、『忠臣蔵』に出演するなど持前の高身長で存在感を放つ岐洲匠、桂小五郎役は、『ロミオ＆ジュリエット』など舞台での演技が注目されている笹森裕貴、山南敬助役は、「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage で主演を務めるほかテレビなど多方面でも活動を広げる田村心、医師・横井良玄の娘である早苗役は、歌唱・演技ともに実力を兼ね備えた元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の愛加あゆが演じる。

岡宮来夢コメント

ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−にて沖田総司を演じさせていただきます。岡宮来夢です！

男ならば一度は憧れたことのある新選組。その中でも天才剣士として名を馳せ、病により数奇な運命を辿った沖田総司。総司を演じられる日が来るなんて夢のようですし、光栄です。

彼が駆け抜けた人生を全うし、「誠」が似合う背中になれるよう、そして皆様に楽しんでいただける作品になるようカンパニー一丸となって励んで参ります。応援のほどよろしくお願いします！！