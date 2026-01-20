ぷにぷにボディのグラドル29歳にグラビア界最強姉妹も SPA!最新号
アイドルグループのselfishが、発売中の「週刊SPA!」（扶桑社）1月27日号で表紙に登場した。
【写真】グラビアンみうらじゅんも絶賛のぷにぷにボディほか SPA！最新号フォトギャラリー
■表紙の人：selfish
週刊SPA!恒例の、東京アイドルフェスティバル（TIF）とのコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」。デッドヒートを乗り越え、selfishの佐々木七海が1位をもぎ取った。“自由に泳ぐ”をコンセプトに、青系のカラーをまとってさわやかに活動する彼女たちが、初の表紙掲載を掴んだ。
■美女地図：都丸紗也華 都丸亜華梨
グラビア界の最強姉妹による写真集タイトルが『とまるtoとまる』に決定！ さく裂する2つの“わがままボディ”と、ここでしか見られないアザーカットで、姉妹の絆を鮮烈に解き放つ！
■グラビアン魂：能美真奈
今回登場する「ぷにたん」こと能美真奈は、グラビアンたちの大好きな「見る者を幸せにするボディ」の持ち主。そんな彼女のグラビア資料を見ながら対談していると、みうらに、あまり聞き覚えのない“欲”が出てきたようで……。
■美女地図：根本凪
3月でのアイドル卒業を発表した根本凪が、メモリアルな写真集を2月18日に発売する。マカオで魅せた、ねもちゃん史上最高に仕上がった艶ボディを発売に先駆けてお届け！
