¡Ú£Ê£²ÈØÅÄ¡ÛÃæÂ¼½ÓÊåÎ×»þ¥³¡¼¥ÁÀîÅç±Ê»Ì¤ÈÃÌ¾Ð¡¡²£ÉÍ£Æ£Ã»þÂå¤Ë¤â»ØÆ³¼õ¤±¤¿°æ¾åÄ¬²»¤Ï´¶·ã
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç£Ê£²²£ÉÍ£Æ£Ã¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÃæÂ¼½ÓÊå»á¡Ê£´£·¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£Ê£²ÈØÅÄ¤Î¼¯»ùÅç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¡£ÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Îý½¬¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£Ê£³¼¯»ùÅç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂ¼»á¤Ï£±ËÜÌÜ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ù¥ó¥Á¤Ç´ÑÀï¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÀîÅç±Ê»Ì¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤¿¡£Àï½Ñ³ÎÇ§¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿£Í£Æ°æ¾åÄ¬²»¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¡¢½õ¸À¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£²£°£²£³¡¢£²£´Ç¯¤ËÃæÂ¼»á¤¬¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ£Æ£Ã¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£Íè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÓÆ±¤Ï¡¢ÃæÂ¼»á¤¬£Ï£Â¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¡£Æ£ÅÄ½ÓºÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Ó£Ä¡Ë¤Ï¡Ö·Ð¸³¤ä¡¢¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¿·¤·¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÉÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡É¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿¡£ÃæÂ¼»á¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£²£´Æü¤Þ¤ÇÂÓÆ±¡£°æ¾å¤â¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£