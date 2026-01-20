カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。ブルペンでは変化球を交えて２９球を投げ込むなど精力的に汗を流した。

この日はそれぞれが高知にまつわるイラストがデザインされたＴシャツを着用し、今永は「ＫＯＣＨＩＪＯ」、金丸は「ＴＯＳＡ―ＢＵＮＴＡＮ」、広島・森は「ＫＡＴＳＵＲＡＨＡＭＡ」のシャツを着用。今永は「せっかくここでもう数年（自主トレを）やっているので、高知の宣伝を僕もしたいと思って」と説明した。「（今回は）高知城の中に入って歴史も見ましたし、行く先々の歴史を知ることは僕自身かなり好きなので」「食事に出たんですけど、高知ってメヒカリが有名なんですね。今度から『大好物は何ですか？』と聞かれたら、もう間髪入れずに『メヒカリです』と言うと思います」とサービス精神も全開だった。

練習終了後には３人でカメラマンのリクエストに応え、カツオのぬいぐるみを持って写真撮影。今永が両手を広げると「すしざんまい（の社長のポーズ）やん！」という声も飛ぶなど和やかな雰囲気だった。