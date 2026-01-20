佐久間大介＆三森すずこ、『白蛇：浮生』特番に出演 主題歌「縁-YUAN-」への想い、4年間の変化も告白
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介と声優の三森すずこが、映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』の公開を記念し、25日に放送されるTOKYO MXの特別番組「映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念スペシャル」（後7：00）に出演する。
【集合カット】和傘を開き…ムードあふれる武内駿輔、佐久間大介、三森すずこ、佐倉綾音
2021年に大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編となる『白蛇：浮生』。前作の主人公・宣の生まれ変わりであり、臨安の街で人々を治療して回る医者で人望も厚く優しい青年“仙”を佐久間が、1000年の修練により人間の姿に変化した白蛇の妖怪“白”を三森が引き続きW主演で演じている。
番組では佐久間、三森の撮り下ろし対談を放送。続編決定時の心境やキャラクターへの想い、今作から観ても子どもも大人も楽しめるコミカルさと甘く切ないラブストーリー、そして鮮やかな映像美や妖怪たちの迫力など、今作の魅力を語り尽くす。
さらに、主題歌「縁-YUAN-」について佐久間が楽曲への想いを語るほか、再会したい人や、この4年間での変化、お互いに聞いてみたいことなど、作品にちなんだ企画トークも展開。トップアイドルとして、そして声優として活躍の幅を広げる佐久間の想いや、三森の視点から見たキャラクターの魅力など、ここでしか聞けないエピソードが満載となっている。
