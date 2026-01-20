劇場版『転スラ』場面カット大量解禁 堂本光一・小坂菜緒・藤嶌果歩が演じるキャラなど続々
アニメ映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（2026年2月27日公開）の場面カットが大量に解禁された。主人公リムル（CV 岡咲美保）ほか、ゴブタ（CV 泊 明日菜）、ゾドン（CV 堂本光一）、ユラ（CV 大西沙織）、ジース（CV 遊佐浩二）、ミオ（CV 小坂菜緒【日向坂46】、ヨリ（CV 藤嶌果歩【日向坂46】）などの姿が明らかになった。
【画像】際どい衣装のシオンたち！堂本光一が演じるキャラなど『転スラ』場面カット
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』では、おなじみのキャラクターたち、リムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ランガ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムらが大集合。【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて束の間の休息を過ごすリムルたち一行は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアからの誘いを受け、彼女の治める自然豊かなリゾート島を訪れ羽を休めるはずだったが…。
リムルたちの動向を影から監視していた【カイエン国】の巫女・ユラと出会い、カイエン国に平和を揺るがす事件に巻き込まれることに。カイエン国建国以来の天才と言われる宰相・ジースは、国に攻め入ろうとしている者がいると王に進言し、国の守り神である水竜と心を繋げることができる【竜の牙】と呼ばれる“笛”を使い、眠りにつく水竜を目覚めさせようとする。
一方、水竜に祈りを捧げるユラは、水竜を目覚めさせてならないと、“笛”を持ち出し、助けを求めて地上へ向かう。大臣・ゾドンはジースの命を受けユラを追うが…。エルメシアからの協力依頼を受け、リムルたちはカイエン国へ向かい、海底で渦巻く陰謀と対峙することになるのだった…。
水竜の目覚め、そして“笛”を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。果たしてリムルたちは、陰謀を打ち砕き、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか、新たな戦いが描かれる。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。
【画像】際どい衣装のシオンたち！堂本光一が演じるキャラなど『転スラ』場面カット
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』では、おなじみのキャラクターたち、リムル、ヴェルドラ、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ランガ、ヒナタ、ルミナス、エルメシア、ミリムらが大集合。【魔国連邦（テンペスト）】の開国祭を終えて束の間の休息を過ごすリムルたち一行は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアからの誘いを受け、彼女の治める自然豊かなリゾート島を訪れ羽を休めるはずだったが…。
一方、水竜に祈りを捧げるユラは、水竜を目覚めさせてならないと、“笛”を持ち出し、助けを求めて地上へ向かう。大臣・ゾドンはジースの命を受けユラを追うが…。エルメシアからの協力依頼を受け、リムルたちはカイエン国へ向かい、海底で渦巻く陰謀と対峙することになるのだった…。
水竜の目覚め、そして“笛”を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。果たしてリムルたちは、陰謀を打ち砕き、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか、新たな戦いが描かれる。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、アニメ第4期の制作も決まっている。今回の劇場版は原作・伏瀬による原案＆完全監修のストーリーで、海底にある国【カイエン国】を舞台にユラを救うため【カイエン国】へ向かうリムルたちを描いた完全新作となっている。