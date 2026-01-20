『葬送のフリーレン』南の勇者ついに登場！人類最強…戦闘シーン 第30話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第2話（通算30話）あらすじ＆場面カットが公開された。キャスト発表で大きな話題を呼んだ、井上和彦が演じる“南の勇者”が登場する。
【画像】フリーレン本気の戦闘シーン！南の勇者と出会った時…公開された場面カット
北側諸国の村で勇者の像を磨く依頼を受けたフリーレンたち。その像はヒンメルのものではなく、かつて人類最強と謳われた“南の勇者”の像だった。フリーレンは“南の勇者”と出会った時を思い出す…。その後訪れたダッハ伯爵領の城下町で、フリーレンたちは領主から「魔族から宝剣を取り戻してほしい」と頼まれて…。
第30話では、キャスト解禁時に話題を呼んだ南の勇者（声：井上和彦）が登場。かつて、ヒンメルと出会う前のフリーレンの前に姿を見せた“南の勇者”。彼とフリーレンのやりとりは必見。さらに、引き受けた依頼の中でフリーレン一行が、アニメ“フリーレン”の魅力のひとつである迫力のバトルシーンも繰り広げる。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
