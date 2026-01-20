俳優の趣里さんが19日、自身のインスタグラムを更新し、父親である俳優の水谷豊さんとの2ショットを公開しました。



【写真を見る】【 趣里 】 父・水谷豊との親子ショット公開 「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」





趣里さんは「みなさま、遅くなってしまいましたが...本年もどうぞよろしくお願いいたします」と、2026年最初の投稿として新年の挨拶を綴りました。







公開された写真では、赤いソファに並んで座る趣里さんと水谷さんの姿が確認できます。趣里さんは灰色のトップスに丸眼鏡、水谷さんは黒い帽子とトップスという装いで、二人は肩を寄せ合い和やかな表情で微笑んでいます。

「久しぶりに父とゆっくり食事を楽しみました。いろいろな話ができて、とてもいい時間でした。いつも背中を押してくれて感謝です」と親子の時間を報告。投稿の最後には「いつかコラボできるように頑張りたいと思います」と、父との共演への意欲も覗かせました。







趣里さんは2025年8月に俳優の三山凌輝（RYOKI）さんと結婚し、同年9月に第1子を出産。母となって迎える初めての新年、親子三世代の絆を感じさせる投稿となりました。







この投稿に「お二人の穏やかな笑顔から、互いを慈しむ深い愛が伝わってきます」「今度はお母さんとの2ショットも楽しみにしてるねぇ」「素敵な親子で家族で微笑ましいです」「ご夫婦となられて、お子様が誕生されてご両親のような幸せなご家庭を築かれる事は間違いないですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】