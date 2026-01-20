¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¼¡Âç²ñ½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡Ö¥¤¥Á¤«¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¡¡ºòÇ¯¤Ï·ç¾ì
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÄÔâ«Ê¿¡¿39¡¢¥±¥Ä¡¿35¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÈËÜ¶½¶È¤Î´ÇÈÄ´óÀÊ¡ØÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ù½éÆü¸ø±é¸å°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£º£Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì°Õ»Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡Ä¡ªÅìµþ¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥ß¥¤é
¡¡º£Ç¯¤Î¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì°Õ»Ö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È°ì¸À¡£ºòÇ¯¤ÎÁ°Âç²ñ·ç¾ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤¨¤Ã¤È¡¢¤¦¤Á¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¡×¤È¥±¥Ä¤Ë²óÅú¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥±¥Ä¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯°ìÇ¯´Ö¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤¦°ì¸Ä¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤é¤â¥¤¥Á¤«¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÔ¤Ï¡ÖÀèÆü¤Þ¤µ¤È»Õ¾¢¤Ë¡Ø¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡Øº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡ªº£Ç¯¤Ï¤Í¡¢²¿¤«¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤È¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÍ¥¾¡¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¸À¤òË½Ïª¡£Î¤¸«¤Ï¡Öº£Ç¯¡È¤â¡É¤Í¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢º¬¤Ë»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤ä¤Ê¡£¤¢¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¡¢¤¢¡¢¤½¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Âçºå¤Î¡È¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡É¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ´óÀÊ¤ÎÅìµþÈÇ¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¤âÂçÇú¾Ð¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¿Íµ¤¤Î¼ã¼ê¤¬Áí½Ð±é¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤ä¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·Ý¿Í¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡Ê¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡¢Î¤¸«¡Ë¡¢¥ß¥¡ÊÚåÀ¸¡¢°¡À¸¡Ë¡¢µÈÅÄÍµ¡¢ÀîÈªÂÙ»Ë¤¬»²²Ã¡£¸ø±é¤Ï¡¢25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
