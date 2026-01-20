飼い主さんが見ていたテレビ番組に映った『猫』さんのお姿。それに気付いたシベリアンハスキーさんが見せた反応が話題になっているのです。

思った以上に一生懸命で必死すぎる…！可愛すぎるまさかの反応は記事執筆時点で56.7万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：テレビに『猫』が映った結果→ハスキー犬が『遊びたい！』とお誘いして…必死すぎる光景】

テレビに映る『猫』を見つけたハスキー犬

Xアカウント『@kuroroyuzu』に投稿されたのは、テレビ番組に映る猫さんに興味津々なシベリアンハスキーさんのお姿。

この日、飼い主さんが何気なく視聴していたテレビ番組に『猫』さんが映ったのだそう。それに気付いたシベリアンハスキー「かんな」ちゃんは大興奮し始めたといいます。

思った以上に必死すぎる『まさかの反応』に絶賛

どうやら、画面の中の猫さんと遊びたくて仕方がなかった模様。画面に向かって高い声で吠えながら、遊ぼう！と腰を低くしてアピールをしたというかんなちゃん。

あまりにも夢中になり過ぎて、ピンクの可愛い舌が出っぱなしになってしまっていたのだとか。

飼い主さん曰く、お友だちと遊ぶのが大好きだというかんなちゃんは、動物番組を見るとこうして楽しそうに遊びモードになるのだそう。

まるで小さな子どものように無邪気なかんなちゃんの行動は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「猫好きなんですね！」「めちゃくちゃ可愛い」「遊びたいんですね」「大興奮すぎる」「ベロ出てるｗ」「あまりにも可愛い…」「間違いなくハスキーの挙動ｗ」などのコメントが寄せられています。

仲良しハスキーコンビの日常

推定5歳のかんなちゃんは、飼い主さん宅の新入りハスキー。姉のような存在の「オリーブ」ちゃんにさまざまなことを教えてもらいながら、日々幸せに暮らしているといいます。

かんなちゃんは、先代ハスキー「ゆづ」くんによく似た一面を持つそうで、飼い主さんにとっても日々新しい発見がたくさんあるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら幸せに暮らすかんなちゃん、オリーブちゃんのお姿は、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kuroroyuzu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。