犬が結婚式で「新郎新婦に指輪を渡す大役」を任されて、運んでくれるかと思ったら…一生懸命に頑張る光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で25万3000回再生を突破し、「重要なお仕事！」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられています。

【動画：結婚式で『指輪を渡す大役』を任された犬→運んでくれると思ったら…応援したくなる『一生懸命な光景』】

大役を任されて

TikTokアカウント「tsumugi20240229」に投稿されたのは、結婚式で「新郎新婦に指輪を渡す大役」であるリングドッグを任された、ミニチュアダックスフンドの女の子「紬（つむぎ）」ちゃんの様子。

式場の扉が開き、スタッフさんに抱っこされて颯爽と入場する紬ちゃん。ふわりと広がるエレガントなドレスを着て、おめかしもバッチリな紬ちゃんですが、緊張したのかスタッフさんの元へ戻ってしまいます。

緊張のあまり…？

スタッフさんに抱えられ、紬ちゃんはもう一度送り出されますが、速やかに戻ってしまいます。再び送り出されると、ブルブルして気合いを入れていると思いきや、またまたスタッフさんの元へ戻ってしまったんだとか。

何度かスタッフさんの所へ戻ってしまった紬ちゃんでしたが、ついに新郎に向かって走り出します。笑顔の新郎に褒められ、ナデナデしてもらい、尻尾をブンブン振って、紬ちゃんもとっても嬉しそう。

任務完了！

客席から、温かい「がんばれ」の声や笑い声が漏れるなか、紬ちゃんは無事に新郎に指輪を届けることに成功。会場からも自然と拍手が湧きおこり、和やかな雰囲気に包まれています。

緊張の中、立派にリングドッグという大役を果たした紬ちゃん。一生懸命に頑張る可愛さ満点の姿に、思わず胸を打たれてしまいます。

投稿には「重要なお仕事！」「可愛すぎます」「リングドッグとか可愛すぎて新郎新婦写真とるの忘れちゃうからこまる」「頑張ったね～」「お利口さんだね 」「ドレス似合ってる」といったコメントが寄せられています。

紬ちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「tsumugi20240229」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsumugi20240229」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。