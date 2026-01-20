“紅茶好き”ぼる塾・田辺智加も「最近買った」注目の紅茶ブランド「いいよ！」

“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。自身のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメの商品を紹介してくれています！今回は、『【お茶購入品紹介】年末年始忙しかったからティータイムでリラックス！【お茶を好む人にすすめたい茶菓子】』の動画の中で、最近買った紅茶をを教えてくれました♪これまでの動画の中でも、紅茶好きであることがうかがえる田辺さんも注目するブランドとは？ぜひチェックしてみてくださいね♪

田辺さんが「最近買ったのがTEAPONDのお茶」と紹介したブランドがこちら！

◼︎紅茶専門店TEAPOND（ティーポンド）

毎日のティータイムをもっと気軽に楽しめるよう、旬の紅茶やバラエティー豊富なフレーバーティーなどが取り揃えられた、紅茶専門店『TEAPOND』。

今回、田辺さんは、シナモンとアップル、ホットワインのような温かな香りと味わいの「ウィンターランド」、マスカットとジャスミンの香りをそっと添えたスッキリした味わいの「ミスティーマスカット」、人気茶園の銘柄「ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-190 マスカテル」の3種類のティーバックを購入されていました！

◼︎“紅茶好き”田辺さんならではの視点も

田辺さんは、“ダージリン 2025年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 DJ-190 マスカテル”について、「このキャッスルトン茶園っていうのが人気なんだって。これすごい美味しいらしい」「私が行った時も残り2だった」とコメント。

また、「TEAPONDは頂くことが多くて。（今回は）自分で青山のお店行って」「青山のお店はテイクアウトもやってるからいいよ！」と教えてくれました♪

そして、「お茶好きだけど、農園とかよくわかんなくて」「農園とかに注目するのも楽しそうだよ」と、お茶の楽しみ方についてもお話しされていました。

■動画もチェック

動画内では、こちらのブランド以外のさまざまな紅茶も紹介しています！ぜひチェックしてみてくださいね。