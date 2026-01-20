EXITりんたろー。近隣住民から決まってかけられる言葉にモヤモヤ 「テレビの評価そんなに低い？」

1月20日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』にVTR出演したEXIT・りんたろー。が、最近モヤモヤしていることを明かした。

【関連】EXITりんたろー。悩んでいる妻・本郷杏奈に寄り添うも…思わぬ反応「リアルは全然違う」

この日のトークテーマ“正解がないけどモヤモヤしていること”を受けて、りんたろー。は、「今のマンションに引っ越してまぁ2年ぐらいですかね」「一緒に住んでる人たちが声かけてくれたりするんですよ」「ちょっと引っかかってることがあって」と切り出した。

続けて、「皆さんが僕の印象を伝えてくれるんですよ。で、決まって言われることがあって、それが“テレビと違って本当に気が優しくて人当たりが良くてすごく感じがいい人だ”っていうふうに直接も言われて」「『ありがとうございます』とか言うんですよ」と説明。

その上で、「え、俺、テレビの評価そんなに低い？」「なんならテレビのほうがよく見られたいと思ってる」と複雑な心境を明かし、「なんでこの評価になったの？っていうのでちょっとモヤモヤ。何もやってないですよ」とぼやいていた。