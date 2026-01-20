現在、全国28局にて放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第3話「刑罰：ゼワン＝ガン坑道制圧先導 2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：『勇者刑に処す』ノンクレジット主題歌映像公開 SPYAIRのサインが当たるキャンペーンも

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

坑道の奥で坑夫たちを発見したザイロは、ボガートを撃退しながら坑道からの脱出を試みる。坑夫たちを鼓舞し、奮い立たせるノルガユ。しかし、ボガートの群れに押し負け、その牙が坑夫長に迫ろうとしていた……。

公開された場面写真では、ザイロの真剣な表情をはじめ、斧を振りかざすタツヤ、ノルガユ・センリッジの姿などが切り取られている。

なお、脚本を猪原健太、絵コンテを光田史亮 、演出を臼井文明、総作画監督を小畑賢、嘉手苅睦、作画監督を緒方浩美、鈴木敦、髙嶋宏之、寺井佳史、涼月、骨架、杜经靖がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）