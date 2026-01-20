映画『Forgiveness-ワイズマンの孤独-』が、2月23日に渋谷・ユーロライブにて1日限りで劇場上映されることが決定した。

本作は、様々な不条理や不理解が生む悲劇の連鎖に飲み込まれながらも、真実を求めて一歩ずつ前に進む主人公・聡太を通じて、人と人との繋がりの可能性を描くとともに不寛容な現代社会に対する問いかける人間ドラマ。撮影は日本とタイの二カ国で行われた。

主人公・聡太をアジアで活躍するソロアーティストSANTAが演じるほか、数多くのCMや映像で活躍する注目の若手女優・白河芹、ミュージックビデオや短編映画などで活躍する俳優・宮本聖矢、BUMPでドラマ化された『愛の掛け惨』で主演を務めたつじかりんなどがキャストに名を連ねている。新進気鋭の映像監督、浦翔也が監督を務めた。

2月23日は、15時と18時の2回上映が予定されており、SANTAをはじめとしたキャスト人が舞台挨拶に登壇する予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）