来月８日の投開票が決まった衆議院議員選挙。県庁ではきょう、立候補予定者説明会が開かれました。

【写真を見る】県内の野党共闘に動き 連合山形が今回の選挙戦に限り協力関係を保留に 2党1団体としての統一候補は擁立せず（山形）

また、県内の野党共闘にも動きがあり、２党１団体での態勢を組んでいた連合山形が、今回の選挙戦に限り協力関係を保留にすると発表しました。

きょうの説明会には、これまでに立候補を表明している陣営のほかにも出席者の姿が見られ、来月８日投開票の衆院選に向け、関係者が準備を加速させています。

県選挙管理委員会によりますと、今のところ雪による影響や懸念はなく、今後の天候を注視しながら準備を進めていきたいとしています。

また、政界では、立憲民主党と公明党が「中道改革連合」を結成するなど構図が大きく変わる中、野党候補の動向が注目されています。

県内ではこれまで、立憲民主党、国民民主党、連合山形の「２党１団体」を軸とした野党共闘による選挙戦が多く展開されてきた経緯があります。

こうした中、きょう２党１団体の協議が行われ、連合山形が記者会見を開きました。

■統一候補は擁立せず

連合山形 渡部貴之 会長「中道改革連合結成に対する２党１団体内での受け止め方に相違があり、今回の協議でまとめることはできませんでした。次期解散総選挙においては、この２党１団体という枠組みを一旦、棚上げをすることといたしました」

連合山形によりますと、きょうの協議では２党から、新しい政党の誕生によって「以前の構成組織とは変わったのではないか」という意見や、「自民党に対峙する

団体としてのスタンスは変わっていないのでは」といった意見があがったということですが、結果的に意見がまとまらず、連合山形としては２党１団体の関係性を一旦、保留にすることにしたということです。

これにより、今回の衆院選県選挙区で２党１団体としての統一候補は、擁立しないことになります。

立憲民主党と公明党が結成した「中道改革連合」からの県選挙区での候補者は、これまでに山形１区の現職・原田和広さん、山形３区の新人・落合拓磨さんが出馬を表明しています。