山形市の専門学生が企業と協力して購買データの分析や実証を行い、売れる商品について考える取り組みの報告会を行いました。活動を通して学んだのは、疑う力です。

【写真を見る】「何が売れるのかターゲットを決めて解決」学生がドラッグストアの利用者を分析 社会に役立つ学びを（山形）





山形市の専門学校、「山形V．カレッジ」では去年の9月から県内のドラッグストアや東京の企業などと強力した教育プログラムを行っています。





学生たちが取り組んだのは、実際の店舗の購買データや、消費者のあらゆる行動から生成されるビッグデータ、AIなどを活用して販売を学ぶデータマーケティングです。





きょうは、AIなどを活用したドラッグストア利用者の行動分析や、ポップ作りといった取り組みの報告会が行われました。

■学びのポイントは





ポイントは、疑う力を身につけること。



AIの分析などの情報が正しいのかを話し合いながら判断する過程は、社会で活躍する人材育成にも繋がるといいます。





山形V．カレッジ 管悠南さん「何が売れるのか、ターゲットを決めて、このターゲット層には何がいいのかなど課題を解決するというところが成長につながった」



この専門学校では、今後も企業と連携したデータマーケティングの授業を行っていくということです。