きょう、山形市の小学校で児童たちが財政について学び、理想の社会をつくるための予算作りに挑戦しました。日本の未来を担う児童たちはどんな理想の社会を作り上げたのでしょうか。

【写真を見る】小学生が理想の社会を目指し「空想の村」の予算づくりに挑戦 ”おカネは大事”を学ぶ特別授業 社会の仕組みを考えるきっかけに（山形市）

この特別授業は、日本の財政を自分ごととして捉えてもらおうと、山形大学附属小学校で毎年行われているものです。

きょうは６年生の児童９９人が各クラスに分かれて授業を受けました。児童たちはまず、講師を務める山形財務事務所の職員から「税金の使い道」や「予算の内訳」などについて説明を受けました。

基礎知識を学んだあとは、きょうの授業のメイン、グループワークです。

大内希美アナウンサー「児童たちが取り組むのは『日本村の予算をつくろう』どのようにお金を集めて、そのお金をどう使えば村の未来をより良くできるのか、みんなで考えていきます」

日本村の役員に選ばられた児童たち。日本が人口１００人の村で１００万円の予算がある想定で話し合いを進めます。

■児童が思う「よりよい社会」とは

「少子高齢化」や「人口の減少」といった今の日本にもあてはまる日本村の課題を踏まえて来年の村の予算を作っていきますが、ここで重要なのが、テーマです。

児童「子どもからお年寄りまでみんなが充実して暮らせる社会。高齢者だけに優しくても子どもだけに優しくてもみんなが楽しく暮らせないからバランスの取れた社会にしたくてこのテーマにした」

児童「少子高齢化を和らげよう」「日本村の様子をみると少子高齢化がひどいから」

■児童たちを悩ませたのが...

授業のねらいは「財政の難しさを知ってもらうこと」。自分たちで決めたテーマに沿って予算を考えていきますが、児童たちを悩ませたのが。

児童「子どもを増やしたいわけだから子どもってよく怪我するから医療はそのままがいいけどお金が足りない」

児童「最初から年金少ないのにこれ以上減らしたらおじいちゃんが・・・」

「バランスを考えるのがすごく難しい」

限られた財源の中ではなにかを増やすとなにかを減らさなければなりません。歳入と歳出のバランスが財政の肝になるということを学んだようです。

■班ごとに予算案を発表！

このあと児童たちは班ごとに予算案を発表しました。

「（予算を）増やしたのは 『子ども・子育て』産後の不安なことをなくすためにちょっと増やしました」

「公共事業を大幅に増やした。農林水産を増やして自給自足を促し安定して食料が手に入ることで子育てがしやすい環境になるし子どもの人数を増やすことができる

と思ったから」

■日本の未来を考えるきっかけに！

柔軟な思考でじっくりと考え、議論を交わした児童たち。きょうの授業が社会の仕組みと日本の未来について考えるきっかけになったようです。

児童「財政とか予算とか結構難しくて分からなかった。でも実際に考えることも今までなかったのでこれから勉強してある程度の知識を付けてお金を稼ぎたい」

児童「少子高齢化が問題と言っているがどっちに（予算を）かければ良いか分からないので平等というより公平な感じになればいいなと思う」