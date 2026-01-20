次の選挙で話題となっている、食料品の消費税0%。スーパーでの買い物も大きく変わるかもしれません。

【写真を見る】｢ポップ4000枚の張り替え｣｢設備投資に数百万｣ “食料品の消費税0%”に消費者は期待も… 現場は｢準備期間を設けて｣

（小川実桜アナウンサー）

「例えば、きょう（1月20日）大根は税抜1本128円ですが、税込139円。この税込の表示もなくなるかもしれませんね」

高市総理が公約に盛り込むことを発表した、2年間の期限付きでの「食料品の消費税ゼロ」。一方、中道改革連合は「恒久ゼロ」を公約の目玉に。





「お客さまは買い物をしやすくなる」

そこで、名古屋市内の食品スーパーできょう20日、伺いました。

（サンエース執行役員 宮下裕基さん）

Q.食料品消費税0%のスーパーへの影響は？

「実際にお客さまは買い物をしやすくなるので、売り上げの増加につながるかもしれない」



宮下さんは物価高の影響で、おととしごろから客の買い控えを感じていて、それが解消されるのではと期待。

タマネギは130%ほどの値上げ…

（サンエース 宮下さん）

Q.例えばきょう1袋税込み214円で売られている「北海道タマネギ」は、どれくらい値上げした？

「120%から130%ほど値上げした」

タマネギは、去年4月時点で1袋153円だったのが、60円近く値上がり。



（サンエース 宮下さん）

「タマネギは相場が高くなったと、客も言っている」

Q.消費税がゼロになれば買いやすくなる？

「本当にそう思う」

「助かる」の声がある一方で…「どこの政党も言っている」

スーパーを訪れていたお客さんたちは。



（買い物客）

「（消費税ゼロは）やってくれるとありがたい」

「助かる。助かる」

しかし、こんな意見も。



（買い物客）

「どこの政党も（消費税0%を）言っているので争点にならない。財源をどうするかを見なければ」

ポップ約4000点の張り替えが必要に？

一方、店側の負担としては？



（サンエース 宮下さん）

「手作業での値段の設定やポップの張り替えをすべて自分たちがやる必要がある」

Q.ポップは店内に何点？

「4000点くらい」

“システム調整が間に合うのか不安”

さらに…



（サンエース 宮下さん）

Q.レジのシステム調整にも時間がかかるのでは？

「しっかり（消費税0%の）開始までに間に合うのかが不安」



レジのシステム改修を頼む業者のスケジュールの取り合いが起きることが、予想されます。当然、様々対応するには経費がかかります。

設備投資に数百万円かかる恐れも…

（サンエース 宮下さん）

「人件費だけでも普段の1.2倍かかる。設備投資にしても、数百万円かかる恐れがあるので本当に大変。実施するなら、準備期間を設けて説明会を実施するなど対応してほしい」