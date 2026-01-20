27日公示、2月8日投開票の超短期決戦となる衆議院選挙、石川県内の選挙区の情勢です。

石川1区（金沢市）の有権者「興味はありますね、やっぱり。ガソリン税とかも一気に下がったりして、そういうニュース見るとやっぱり自分から情報見に行きたくはなりますよね」

石川2区（小松市・加賀市・野々市市など）の有権者「あります。大いにあります。高市さんが自分の議員さんの力で議員さんを集めて高市さんが政権を進めていくのは賛成です」

石川3区（被災地・能登が選挙区）の有権者「今のところ（関心は）特にないですね。そういうとこでお金を使うんでしたら、もうちょっとこっちの方に回していただきたいな」

石川1区 自民・小森氏がリード 3区は自民・西田氏と中道改革連合・近藤氏が横一線

北陸放送と北國新聞社、テレビ金沢で行った合同の情勢調査では、選挙区別で石川1区と3区の投票先について尋ねました。

石川1区では自民党の現職小森卓郎氏がリードし、立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合から出馬を予定する新人の荒井淳志氏と、国民民主党の現職・小竹凱氏、日本維新の会の新人・小林誠氏、参政党の新人・川裕一郎氏が追う展開となっています。

また、3区では自民党の現職・西田昭二氏と、中道改革連合から出馬を予定する現職・近藤和也氏が横一線です。

こうした中、各選挙区で見られたのが新党・中道改革連合の影響です。

1区では、中道改革連合から出馬を予定する荒井氏が公明党支持層の5割近くを固め、前回衆院選では自公連携の枠組みで票を上積みした自民党の現職・小森氏への支持は3割に留まっています。

また、3区は同じく新党から出馬予定の近藤氏が、公明党支持層の6割余りを固める結果となっていて、支持動向に変化が見られます。

全体の3割から4割あまりは投票先未定

石川2区の有権者「少子高齢化が進んでいく中で、現役世代の負担って増えると思うんです。それを軽減するような政策があればうれしいです」

石川1区の有権者「防衛関係ですかね。小泉さんで結構賑わってて、自分たちの生活も国や国土ありきだから」

石川3区の有権者「やっぱり物価高とか、いろいろあるので、本当に子育てしやすい環境と震災で能登の復興をやっていただける施策に入れたいなと思います」

一方、3月投開票の石川県知事選と衆院選のいずれも、全体の3割から4割あまりが投票先を「まだ決めていない」と答えていて、今後の情勢は流動的な要素も残されています。