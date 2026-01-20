森保ジャパンの“激アツ”英国2連戦に現地も注目　元スコットランド代表が力説「日本相手に結果を出せれば…」

3月の英国遠征は日本にとっても貴重なテストの場となるだろう(C)Getty Images

6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向け、サッカー日本代表の新たな強化試合のスケジュールが発表された。現地時間3月28日に英グラスゴーのハムデンパークで、スコットランド代表と対戦する。⁠

かねてより噂に上がっていたスコットランド代表戦が正式決定となった。森保一監督率いる日本代表は、3月31日にウェンブリーでイングランド代表戦も組まれており、W杯の約3か月前での英国遠征2連戦は、チームの最終調整に向けた重要なステップとなる。

日本と同様、W杯出場を決めているスコットランドは、デンマーク、ギリシャ、ベラルーシと同組になった欧州予選で4勝1敗1分け、グループ1位の成績で本大会切符を掴んだ。8大会ぶりとなるW杯を前に、強化試合で日本との対戦が組まれたことについては現地でも大きな反響が上がっている。

英放送局『BBC』が現地時間1月19日、日本とスコットランドによる親善試合決定のニュースを報じており、元スコットランド代表のパット・ネヴィン氏の解説も掲載している。