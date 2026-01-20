ルネサンス期を代表する芸術家で発明家、解剖学者でもあったレオナルド・ダビンチの肖像画/Sunny Celeste/imageBROKER/Shutterstock

（CNN）ルネサンス期を代表する芸術家で発明家、解剖学者でもあったレオナルド・ダビンチ。その天才の秘密に、遺伝子レベルで迫る研究が進められている。

だがひとつ問題がある。ダビンチが1519年に死去して500年あまりを経た今、本人のDNAを見つけることはほぼ不可能とされている。

ダビンチには子どもがいなかった。仏アンボワーズの聖フロランタン教会の墓は、1700年代末のフランス革命で破壊された。教会の跡地で見つかり再び埋められたとされる遺骨があるものの、本物かどうかは疑問視されてきた。

そこで、ダビンチのDNA特定をめざす「レオナルド・ダビンチ・プロジェクト」の科学者らは、ダビンチ関連の作品や遺品からDNAを抽出するという独創的なアプローチを試みている。

ダビンチが遺した多くの絵画、素描や書簡には、本人が手を触れた時のDNAの痕跡が残されている可能性がある。

チームはダビンチの遠い親戚が書いた書簡や、「聖なる幼子」と題した15世紀の素描から、綿棒で検体を採取した。「聖なる幼子」はかつて美術商のフレッド・クライン氏がダビンチの作品と主張したが、この説には異論もある。

すると、同作品と書簡のうち1通から、細菌や真菌、動植物に由来するさまざまなDNAに加え、同じ男性のY染色体配列が検出された。チームは今月、研究結果を未査読論文として公開した。

研究に参加した米メリーランド大学カレッジパーク校のノルベルト・ゴンザレスジャーベ助教によると、この人物に由来するたくさんの生物学的試料が見つかった。紙やキャンバスに生体物質が吸収されていたとみられる。「それを絵の具で覆うと、コーティングで保護したようになる」と、ゴンザレスジャーベ氏は説明する。

研究チームは、検出したのがダビンチのDNAだと断定されたわけではないが、ほかの作品や遺品を調べるための手法と枠組みを確立できたと主張する。チームに加わったもう1人のメンバー、米コネティカット州にあるジャクソン・ゲノム医療研究所のチャールズ・リー教授は、同じY染色体配列がほかの物品からも一貫して検出されれば、ダビンチのゲノムを復元するカギになるかもしれないと述べた。

ダビンチのDNAをたどることで、素晴らしい能力のなぞが解けるかもしれない。チームによれば、ダビンチはずば抜けて精度の高い視覚能力を持っていたことが、その作品からうかがえる。

リー氏は、ダビンチに生物学的な強みがあったのかどうかを解明するのが長期的な目標だと説明し、「この研究が重要な第一歩になることを期待している」と述べた。

何世紀も前のDNAを追って

DNA採取は破壊的な作業になり得る。チームは研究対象が貴重な遺物であることを踏まえ、まず極力ダメージの小さい採取方法を探ることから始めた。

穴を開けたり、湿式、乾式の綿棒や吸引、法医学で使われる器具を試したりした末に、乾いた綿棒を使えばダメージを与えずに十分なDNA検体が採取できるとの結論に達した。

ゴンザレスジャーベ氏によると、「聖なる幼子」から抽出された遺伝物質で、この作品が描かれた時点や、500年保管されていた間の環境が分かった。

混入物の可能性を排除したうえでチームが見つけたのは、同作品がイタリアで描かれたことを示す植物や動物、有機物の特徴だった。

検出されたオレンジの木のDNAは、イタリア中部トスカーナ地方を支配していたメディチ家の庭園に由来するとみられる。庭園は希少なかんきつ系の樹木で知られていた。

また、イノシシのDNAも検出された。ルネサンス期には獣毛の絵筆がよく使われていた。

「イノシシのDNAが絵筆に由来すると100％言い切れるわけではないが、我々が持つ美術史の知識に一致する」と、リー氏は話す。

レオナルド・ダビンチ・プロジェクトの研究者たちは、人間由来のDNAについてさらによく調べるためにリー氏らのチームを招いた。同氏らは2023年、英科学誌ネイチャーに発表した研究で男性43人のY染色体の完全な配列を解読し、18万年にわたる人類の進化の過程を明らかにしていた。

リー氏は「ダビンチのDNAを解明する手助けに興味はないかと言われたら、断れるわけがない」と振り返る。

共通のY染色体をたどる

リー氏らのチームには「聖なる幼子」に加え、ダビンチの祖父のいとこが描いた書簡や、ルネサンス期のほかの画家の作品から取った検体の全データが渡された。

リー氏らによる解析の結果、書簡1通と「聖なる幼子」から得られたマーカー（遺伝的特徴）に関連があることが分かった。これを約9万に上る既知のY染色体マーカーと照らし合わせた結果、「E1b1」というハプログループ（共通の祖先を持つ集団）に属することが分かった。

ハプログループは父系がY染色体、母系がミトコンドリアDNAによって追跡される。

現在トスカーナ地方に住む男性を無作為に選ぶと、E1b1のハプログループは全体の2〜14％に当たるとみられる。リー氏によれば、遺伝学の分野では1％を超えると頻度が高いとみなすため、これは「かなり高頻度」といえる。

E1b1はアフリカ起源とされる。リー氏によれば、約9000年前にE1b1のＹ染色体を持つ相当数の男性が、北アフリカから欧州へ移動したと考えられる。

トスカーナ地方はダビンチが生まれ育った場所だ。ダビンチがどのハプログループに属するか、これまでの研究では分かっていなかった。今後、ほかの作品やダビンチの父親からたどった存命の子孫を調べてE1b1を示す結果が積み重なれば、ダビンチのハプログループに関する仮説が立証されるかもしれないと、リー氏は指摘する。

ゴンザレスジャーベ氏は、ほかの作品からも同じＹ染色体が見つかれば、「聖なる幼子」が本当にダビンチの作品なのかどうかを確認し、論争に片をつけることもできると主張した。

天才の秘密を解明するには

レオナルド・ダビンチ・プロジェクトの目標達成に向け、今もさまざまな研究が続いている。

ゴンザレスジャーベ氏のチームは仏政府と協力し、同国内に保管されているダビンチ関連の作品や手稿からの検体採取を進めている。「モナリザ」のような名画でなく、人の手があまり触れていないノートや、それほど有名でない素描、絵画などが対象だ。ダビンチの父親の子孫から検体を集めているメンバーもいる。

さらに、ダビンチのものとされる遺骨も引き続き視野に入っている。本物の遺骨が特定されれば、それを作品からの試料と照合することもできる。

ゴンザレスジャーベ氏とリー氏は、将来どこかですべての研究が交わり、ダビンチの遺伝的特徴が明らかになって、視覚能力の秘密が解き明かされる日が来ることを期待している。