「北海道物産展」にリピーター続出…“海の幸や大地の恵み”北海道グルメがずらり　“抜群の集客力”で年3回開催のデパートも

大きなタラバガニを目の前で盛り付ける実演販売など、できたての北海道グルメがずらり。

東武百貨店池袋本店で開催中の「冬の大北海道展」。

多くの人でにぎわう会場では、生きのいいカニやイクラなどの“海の幸”や“大地の恵み”を使ったこの時期ならではの冬の味覚が楽しめます。

年明け8日から始まったこの物産展の特徴は、前半と後半で一部店舗が入れ替わること。

期間中の出店数は、約90店舗に上ります。

ありとあらゆる冬の北海道の味覚がそろうとあって、来場者のお目当ての品も様々です。

女性2人組は、北海道土産の定番「じゃがポックル」や、普段は現地でしか買えない初出品のスイーツ「生ノースマン」をお買い上げ。

毎年恒例の「北海道物産展」には常連客も多く、海鮮づくしのお弁当を食べていた女性2人は「今週2回目、必ず来ている。（北海道の良さが）全部凝縮されているから、もうここに来たら」と話します。

幅広い年代が集まり、抜群の集客力を誇る「北海道物産展」。

海鮮だけではなく、ブランド和牛を使ったお弁当や季節ごとのスイーツなど、四季折々の目玉商品が楽しめるのも北海道ならでは。

東武百貨店池袋本店 販売推進部 催事企画課・郄見澤健さん：

（北海道は）地域が広い。食材も豊富で年1回だけでは紹介しきれない。季節の違いを出しながら、この会場でしか購入できないものを集積して毎回開催している。

年1回では食材を全て紹介しきれないと、東武百貨店池袋本店では「北海道物産展」をかつての年1回から、今では年3回開催に増やしたといいます。

年明け早々には日本橋三越本店も「北海道展」を開催するなど、年末から年明けにかけて各地のデパートがこぞって開催している「北海道物産展」。

「イット！」が調査したところ、2025年は松坂屋上野店や京王百貨店新宿店、さらに新宿高島屋でも「北海道物産展」を年2回開催するなど、複数回行うデパートが増えているようです。

「イット！」では、2025年12月に「北海道物産展」の年末開催を行っていた松坂屋上野店を取材。

年末商戦に合わせた目玉商品として、脚が折れたなどの訳ありズワイガニを相場の半額ほどで販売。

松坂屋では、人気の「北海道物産展」をあえて人が集まる時期を狙って開催していると話しています。

松坂屋上野店 催事担当・山田隆之さん：

他にも地方物産展開催しているが、年に2回開催しているのはこの北海道物産展だけ。（開催する）ゴールデンウィークと年末は人が一番動く時期なので、そういうタイミングで（北海道物産展を）開催している。

2026年も各地で開催される趣向を凝らした「北海道物産展」で、気軽に旅行気分が味わえそうです。