Hey! Say! JUMP山田涼介、私服でほぼすっぴん・NGで無しでガチプライベート深掘り 前代未聞の“映らない”テレビでMC【見なくて良いのに見たくなるテレビ】
【モデルプレス＝2026/01/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介がMCを務める日本テレビ系「見なくて良いのに見たくなるテレビ」（24時59分〜）が、22日に放送される。
【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット
MC山田とともに届ける前代未聞の番組を2週連続で放送決定。「テレビは観るもの」という常識をあえて覆すラジオのような世界がテーマの番組。ほぼ全編音声で放送する。
映像がないから、私服でほぼすっぴん。いつものテレビでは考えられないほどガチなプライベートを深掘りできるまさにNG無し、何でもありで進行。しかも、視聴者は「映像がほとんど見えないからこそ、聞き逃せない。実はたまに少しだけ映像がオンになるから見逃せない」。視聴者、そして出演者が相互この常識外のテーマに挑戦する番組。ゲストは、紹介されるまで静止画も出ないため、誰がゲストでいるのかもわからない。一人ずつしっかりと自己紹介から始まる。「なかなかこんなに自己紹介で盛り上がる番組ない！」と一同盛り上がる。
&TEAM HARUAは初めて共演する山田に会ってイケメンだと興奮。映像 ON／OFF ボタンが出演者の手元にあり、「これは見せよう！」となる内容のときに映像の扉がオープン。山田・千葉雄大・HARUA のカッコかわいい3人の映像がちらっと映ったり、ボタンを活かしながら1週目は2コーナーで盛り上げていく。
「これは映したい！！！」と一同が叫ぶなか、千葉おすすめの本当の行きつけのお店の絶品料理をみんなで試食。視聴者にギリギリお店がバレないヒントとともに楽しむという企画のため、食リポが封じられる一同…“おいしい”をどう表現するのか？食べた後の顔だけ映るという驚愕の手法まで飛び出す。
“映らない”からこそ、できる禁断の企画…ゲストの本当の素顔に迫る企画。スマホの中にある「1番古い写真」「最新に撮った写真」などを見せ合う。誰も見たい人いないよ…とブツブツ言う芸人チームとともに全員じゃんけんでスマホ見せる人を決める。なんでこの写真を撮ったのか？エピソードとともに届ける。果たして写真は見せられるのか…？（modelpress編集部）
MC：山田涼介
出演者：稲田直樹（アインシュタイン）、エルフ荒川、千葉雄大、HARUA（&TEAM）、吉村崇 ※五十音順
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット
◆山田涼介MC「見なくて良いのに見たくなるテレビ」2週連続放送決定
MC山田とともに届ける前代未聞の番組を2週連続で放送決定。「テレビは観るもの」という常識をあえて覆すラジオのような世界がテーマの番組。ほぼ全編音声で放送する。
&TEAM HARUAは初めて共演する山田に会ってイケメンだと興奮。映像 ON／OFF ボタンが出演者の手元にあり、「これは見せよう！」となる内容のときに映像の扉がオープン。山田・千葉雄大・HARUA のカッコかわいい3人の映像がちらっと映ったり、ボタンを活かしながら1週目は2コーナーで盛り上げていく。
◆「絶対にファンにバレたくない！よく行くお店」
「これは映したい！！！」と一同が叫ぶなか、千葉おすすめの本当の行きつけのお店の絶品料理をみんなで試食。視聴者にギリギリお店がバレないヒントとともに楽しむという企画のため、食リポが封じられる一同…“おいしい”をどう表現するのか？食べた後の顔だけ映るという驚愕の手法まで飛び出す。
◆のぞき見スマホチェック
“映らない”からこそ、できる禁断の企画…ゲストの本当の素顔に迫る企画。スマホの中にある「1番古い写真」「最新に撮った写真」などを見せ合う。誰も見たい人いないよ…とブツブツ言う芸人チームとともに全員じゃんけんでスマホ見せる人を決める。なんでこの写真を撮ったのか？エピソードとともに届ける。果たして写真は見せられるのか…？（modelpress編集部）
◆「見なくて良いのに見たくなるテレビ」
MC：山田涼介
出演者：稲田直樹（アインシュタイン）、エルフ荒川、千葉雄大、HARUA（&TEAM）、吉村崇 ※五十音順
【Not Sponsored 記事】