木村沙織、2歳長男の“初ディズニー”動画公開「コスプレ姿が可愛すぎる」「泣き出しちゃう姿も思い出」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が1月19日、自身のInstagramを更新。長男が初めての東京ディズニーランドを楽しむ様子を動画で公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元バレー選手「再現度高くて可愛い」ディズニー人気キャラコスプレの息子を抱っこ
木村は「初めてのディズニーランド（男の子の絵文字） 私は20年振りくらいで全然予習が追いついてなかったけど楽しかったなー」とつづり、家族でディズニーランドを訪れた際の動画を投稿。「トイ・ストーリー」のバズ・ライトイヤーのコスチュームに身を包んだ長男が元気一杯にはしゃぐ様子や、木村に抱っこされている姿、父親の肩車でパレードを楽しむ様子などを公開した。アトラクションでは「不安不安不安」という字幕の通り、泣き出してしまう様子も収められている。
この投稿に、ファンからは「バズのコスプレ姿が可愛すぎる」「初ディズニーを満喫してて素敵」「肩車でパレードを見る姿にほっこり」「バズの再現度高くて可愛い」「泣き出しちゃう姿も思い出だね」「はしゃぐ長男くん最高」「幸せな家族ディズニーに癒やされる」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元バレー選手「再現度高くて可愛い」ディズニー人気キャラコスプレの息子を抱っこ
◆木村沙織、長男の初ディズニー公開
木村は「初めてのディズニーランド（男の子の絵文字） 私は20年振りくらいで全然予習が追いついてなかったけど楽しかったなー」とつづり、家族でディズニーランドを訪れた際の動画を投稿。「トイ・ストーリー」のバズ・ライトイヤーのコスチュームに身を包んだ長男が元気一杯にはしゃぐ様子や、木村に抱っこされている姿、父親の肩車でパレードを楽しむ様子などを公開した。アトラクションでは「不安不安不安」という字幕の通り、泣き出してしまう様子も収められている。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バズのコスプレ姿が可愛すぎる」「初ディズニーを満喫してて素敵」「肩車でパレードを見る姿にほっこり」「バズの再現度高くて可愛い」「泣き出しちゃう姿も思い出だね」「はしゃぐ長男くん最高」「幸せな家族ディズニーに癒やされる」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】