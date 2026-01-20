セルヴォーク新商品速報♪湿度をまとうレアグロウベースメイク誕生

セルヴォークから、肌そのものがうるおって発光するような“生ツヤ肌”を叶えるベースメイクの新作が登場します。湿度を感じるレアな質感と、スキンケア発想の処方で、ナチュラルなのに印象的な肌へ導くラインアップ。素肌の美しさを引き立てながら、毎日のメイクを心地よくアップデートしてくれる注目の新商品を、女性目線で詳しくご紹介します。

光をまとう新感覚ルースパウダー

セルヴォークレアグロウエアリーリフレクトパウダーは、01シースルーベージュの1種展開。価格は6,050円（税込）、内容量20gです。

超微粒子パウダーと3色パールが“面”で光を反射し、血色感と透明感を両立。粉感のないしっとりとした仕上がりで、乾燥やくすみを感じさせず、肌そのものがレフ板のように輝きます。

¹潤いによる²ハトムギ種子エキス、ビルベリー葉エキス、カミツレ花エキス（すべて保湿）

下地とツールで仕上がり格上げ

セルヴォークレアグロウプライマーは、新色02ソフトイエロー。価格は4,400円（税込）、25mL、SPF22・PA＋＋です。くすみや色ムラをやさしく補整し、自然な血色感をプラス。

セルヴォークインテントパウダーブラシは1種5,500円（税込）。人工毛を採用し、均一でムラのないツヤ肌に仕上げます。スライドポーチ付きで携帯にも便利です。

通年使える美容液クッション

セルヴォークブラーリングレタッチクッションは01クリアベージュの1色展開。レフィル・パフ付き3,850円（税込）10g、ケースは1,100円（税込）です。

SPF32・PA＋＋＋で紫外線を防ぎながら、毛穴やテカリを自然にカバー。保湿成分¹ウメ果実エキス、アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2K配合。

さらに²テトラヘキシルデカン酸アスコルビルなど7種の保湿成分を配合し、さらっとなめらかな肌を保ちます。

セルヴォークで完成する生ツヤ肌

光と潤いを重ねるセルヴォークの新ベースメイクは、素肌を慈しむような心地よさと洗練されたツヤ感が魅力です。

重ねても軽やかで、自分らしい美しさを引き出してくれるのが嬉しいポイント♡

2026年2月18日より予約開始、2月25日全国発売。毎日のメイク時間を、もっと自由でポジティブなものに変えてみてはいかがでしょうか。