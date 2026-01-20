川崎麻世「はじめましての竹内涼真くん」 GACKT主宰の総勢70人超“新年会”での1コマ披露 「めっちゃ身長が高くてビックリ！」と驚き
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が20日、自身のインスタグラムを更新。アーティストのGACKT（52）が開催を報告していた参加者総勢70人超の“オトコだらけの新年会”で俳優の竹内涼真（32）と初めて対面したことを報告し、早速打ち解けたことを彷彿させる“2ショット”を披露した。
【写真】「めっちゃ身長が高くてビックリ」“初対面”川崎麻世＆竹内涼真の2ショット
川崎は「GACKTの新年会ではじめましての竹内涼真くん。亀田興毅くんの紹介で共通の友達がいる事も知った。興毅が嫌がるスリーショット。『俺だけチビやん』だって。俺182cmあるが竹内涼真くんめっちゃ身長が高くてビックリ！熱い男祭りで1人だけ涼しげに微笑んでた。 #竹内涼真 #亀田興毅」とつづり、会場で笑顔の2ショットと、“身長差”が際立つ元プロボクサーの亀田興毅（39）も交えた3ショットを披露した。
この投稿にファンからは「麻世さんも大きいと思ってましたが涼真さんはまだ背が高いんですね〜」「興毅さんの気持ち分かります」などのコメントが寄せられている。
なお、竹内の身長は公称で187センチ。今月5日に行われた主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の制作発表記者会見では、自身の身長について「20歳から30歳くらいまで伸びたからまだあるんじゃないかと思って」と明かし、33歳を迎える今年は190センチを目指していると話していた。
【写真】「めっちゃ身長が高くてビックリ」“初対面”川崎麻世＆竹内涼真の2ショット
川崎は「GACKTの新年会ではじめましての竹内涼真くん。亀田興毅くんの紹介で共通の友達がいる事も知った。興毅が嫌がるスリーショット。『俺だけチビやん』だって。俺182cmあるが竹内涼真くんめっちゃ身長が高くてビックリ！熱い男祭りで1人だけ涼しげに微笑んでた。 #竹内涼真 #亀田興毅」とつづり、会場で笑顔の2ショットと、“身長差”が際立つ元プロボクサーの亀田興毅（39）も交えた3ショットを披露した。
なお、竹内の身長は公称で187センチ。今月5日に行われた主演ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）の制作発表記者会見では、自身の身長について「20歳から30歳くらいまで伸びたからまだあるんじゃないかと思って」と明かし、33歳を迎える今年は190センチを目指していると話していた。