歌手のGACKT（52）が20日、自身のXを更新し、盛大な新年会の様子を披露した。

GACKTは「昨日、YFCzのLIVEが終わってタイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」とし「オトコだらけの新年会は毎年容赦ない。今年も70人を超える芸能系の仲間が集まったが、最後まで生き残ったのは40人ほど。それでも、こんなバカ騒ぎに集まってくれる仲間がいることが、ただただ嬉しい。一年に一度しか会わない人もいる。それでも、こうして定期的に顔を合わせられる関係が続いている」と続けた。

笑顔のGACKTや、俳優の川崎麻世、竹内涼真、ボクシング元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏らが集う写真を投稿。「さて、いよいよ南アメリカだ。気合い入れていくか。2026年、いいスタートだ」と2月に控える、メキシコ、ブラジル、チリでのワールドツアーへの気合の言葉で締めくくった。

この投稿を見た人からは「みなさん楽しそうですね！」「GACKTさんの人脈ですね」「竹内涼真くんがいるじゃないですか！」「40人も残ってるって凄いですよね」「めっちゃ楽しそう！」などの声が寄せられていた。