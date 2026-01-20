¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×²ò»¶¤Ï¡ÖAKB¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Áªµó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¬20Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£23Æü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤ÎÆüÄø¤Ç½°±¡Áª¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¬ÁíÍý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤ÆÄº¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È²ò»¶È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤Ë¹ñ²È·Ð±Ä¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡×¡¢µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÀè¤Û¤É¿½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
MCµÜº¬À¿»Ê¤«¤é¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áÈ¾¿ô¤¬¼è¤ì¤¿¤é¹â»ÔÁíÍý¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌîÅÄÁíÍý¤«ÀÆÆ£ÁíÍý¤«¡¢ÊÌ¤ÎÊý¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¤«¤éÂçÅýÎÎÁª¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥Ç¡¼¥Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾ÀÜ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï»ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢AKB¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÁí¡ËÁªµó¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÂçµÁ¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù»ý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£·ë¶É¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÄÀÊ¿ô¤Î¤¿¤á¤ËÃæÆ»²¿¤È¤«¡¢³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¤Ç¤¤¿¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£