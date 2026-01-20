「なんて幸せな日なんだ」久間田琳加、ディズニーで“大好きな人と”ラブラブショット公開「やばい！」
モデルの久間田琳加さんは1月19日、自身のInstagramを更新。俳優の新木優子さんとの仲良しな姿を披露しました。
5枚目では互いにサングラスを掛け、ピンクのライトがロマンティックな雰囲気です。また6枚目では久間田さんのソロショットも披露しています。
【写真】久間田琳加＆新木優子のディズニーショット
「りんかちゃんが幸せそうでうれしい」久間田さんは「大好きな人と大好きな場所 なんて幸せな日なんだーーー」とつづり、6枚の写真を投稿。新木さんとのディズニーランドデートを満喫したラブラブなツーショットです。1〜5枚目は2人はディズニー映画『わんわん物語』のレディとトランプの被り物を着用し、満面の笑みで寄り添っています。
ファンからは、「可愛すぎる〜」「癒される」「りんかちゃんが幸せそうで嬉しい」「お二人共似合過ぎてメロメロです」「ドラマDOPEの泉と綿貫コンビだー！」「あー！！！！やばい！！！！！」「姉妹みたい」「ねーかわいすぎる」と、絶賛の声が集まりました。