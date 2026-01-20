【ひらがなクイズ】共通する2文字を入れて完成させよう。美容院でのひとときがヒント？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、身だしなみや運動神経に関わる言葉をピックアップしました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてくださいね。
きん□□
せん□□
しゅん□□
さん□□
ヒント：美容院に行ったときのことを思い返してみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ぱつ」を入れると、次のようになります。
・きんぱつ（金髪）
・せんぱつ（洗髪）
・しゅんぱつ（瞬発）
・さんぱつ（散髪）
「金髪」「洗髪」「散髪」のように「髪（はつ、ぱつ）」に関する言葉の中に、素早い動きを指す「瞬発（しゅんぱつ）」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「ぱつ」という響きでも、漢字にすると「髪」と「発」という全く異なる意味を持つのが日本語の奥深さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
