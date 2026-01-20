生活や身体能力に関連する4つの言葉をつなぐ、共通のひらがな2文字を当てるクイズです。語彙力をフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、身だしなみや運動神経に関わる言葉をピックアップしました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

きん□□
せん□□
しゅん□□
さん□□

ヒント：美容院に行ったときのことを思い返してみてください

正解：ぱつ

正解は「ぱつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ぱつ」を入れると、次のようになります。

・きんぱつ（金髪）
・せんぱつ（洗髪）
・しゅんぱつ（瞬発）
・さんぱつ（散髪）

「金髪」「洗髪」「散髪」のように「髪（はつ、ぱつ）」に関する言葉の中に、素早い動きを指す「瞬発（しゅんぱつ）」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「ぱつ」という響きでも、漢字にすると「髪」と「発」という全く異なる意味を持つのが日本語の奥深さですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)