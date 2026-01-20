ダイナミックなフロントフェイスを引き立てる新色登場

スズキの子会社であるスズキ・モーターサイクル・インディア・プライベート・リミテッド（スズキ・インド）は、インド市場において小排気量モデル「ジクサーSF250」の最新モデルを発表しました。

この車両は、軽く、小さく、シンプルな構成のエンジンを備えたライトウェイトスポーツモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサーSF250」です！ 画像で見る（25枚）

滑らかなボディワークで構成された低く構えたスタイリングは、力強さとグラマラスな雰囲気を持ち合わせ、ダイナミックで魅力的な走りを期待させます。

心臓部には、排気量249ccの単気筒SOHC4バルブエンジンが搭載されています。このエンジンは高出力と優れた環境性能を両立すべく開発され、最高出力19kW（26PS）を発揮します。低回転域では粘りのあるトルク感を、中高回転域では爽快な加速感を実現しています。

この性能を支えるのが、スズキ独自の油冷システム「SOCS（Suzuki Oil Cooling System）」です。これはエンジンの燃焼室周辺にオイルジャケットという冷却回路を設け、潤滑系統とは独立した回路でオイルを循環させてエンジンを冷却する方式です。オイルクーラーで冷却されたオイルは直接オイルジャケットへ高速で送られます。さらに、オイルジャケット内には「バウンダリーレイヤーブレーカー」と呼ばれる突起が設けられており、これがオイルの流れに変化を与えて冷却効率を向上させています。

また、ピストンスカート中心部には必要な油膜を保持する「シナジーサークルテクスチャコーティング」が施され、スカート左右の縦溝が余分なオイルを排出することで、フリクションロスを低減しています。この軽量なエンジンは運動性能にも大きく寄与し、ジクサーSF250の車体と相まってライトウェイトスポーツならではの楽しさを具現化しています。渋滞時など無風状態での放熱も考慮し、最適化されたオイルクーラーには電動冷却ファンも備わっています。

デザイン面では、低く構えたフロントカウルの先端にワイドな形状のLEDヘッドライトを装備し、ヘッドライトレンズにも特徴的なラインが入れられています。これにより、一目でジクサーSF250と分かる個性的な表情を作り出しています。リアにもLEDコンビネーションランプが採用されています。

力強く躍動感のあるスタイリングを形成するカウルは、ダイナミックなフロントフェイスと流れるようなキャラクターラインを両立させながら、ライダーの快適性や操縦安定性にも寄与します。スポーティなセパレートハンドルは、スポーツ走行と日常での快適性を両立させています。デュアルテールエンドを持つショートマフラーは、低中速域の力強さと上質なサウンドを提供し、サテンメッキを施したエンドカバーが全体の質感を高めています。

装備も充実しており、ワンプッシュでエンジン始動が可能なスズキイージースタートシステムを取り入れています。軽量で多機能なインストルメントパネルはフル液晶ディスプレイで、バータイプのタコメーターやデジタルスピードメーター、ギヤポジションインジケーター、燃料計、時計など多彩な情報を分かりやすく表示します。このほか、ライダーの好みに応じて任意の回転数で点灯・点滅させられるRPMインジケーターや、初回1000km以降は6000km毎に交換時期を通知するオイルチェンジインジケーターも搭載されています。

なお、最新のジクサーSF250では、新色のホワイト、ブラックのほか、継続色のトリトンブルーメタリック、マットボルドーレッドメタリック、マットブラックの合計5色のカラーバリエーションが用意されています。