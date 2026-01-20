大人かわいいアパレルラインが登場

　ガールズグループBABYMONSTERとサンリオキャラクターズのクロミによる限定コラボレーションアイテムが、1月21日（水）18時00分から、「BABYMONSTER ONLINE SHOP」で発売される。

【写真】トートバッグは2色展開！　BABYMONSTER×クロミコラボ商品一覧

■オフライン販売も予定

　今回、BABYMONSTERとクロミのモンスター級コラボの実現により登場するのは、クロミの頬にモンスターマークが入った限定デザインをあしらったアイテム。

　アパレルラインには、クロミをさりげなく施した「スタジアムジャンパー」や「ジップフーディ」、クリア素材を使用した「トートバッグ」など豊富なラインナップがそろう。

　また、BABYMONSTERのライトスティックに装着可能な「ライトスティックリング」や「ぬいぐるみキーホルダー」、どのデザインが出るかお楽しみの「ランダムめじるしチャーム」など、黒と赤を基調にした大人かわいいアイテムが集まる。

　なお、開催中のキャンペーン「THANKS MONSTIEZ 2026」のポップアップストア「THANKS MONSTIEZ POP‐UP STORE 福岡＠博多マルイ」では、2月7日（土）よりオフライン販売も予定されている。